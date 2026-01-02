ایس ایچ او نے شہریت کی تصدیق کے لئے پیٹھ پر لگائی مشین، کہا بنگلہ دیشی تو نہیں ہو؟
ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ مشین کے ذریعے شہریت کی تصدیق کی جائے گی۔
Published : January 2, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 4:26 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: غازی آباد کے کوشامبی تھانہ علاقے میں بھوواپور کی کچی آبادیوں سے پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں پولیس کو کچی آبادیوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اور رہائشیوں سے ان کی شہریت کے بارے میں معلومات مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوشامبی تھانے کے انچارج اجے شرما بھی جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ ویڈیو 23 دسمبر 2025 کی بتائی جاتی ہے۔
اس ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے اندرا پورم کے اسسٹنٹ پولیس کمشنر ابھیشیک سریواستو نے اسٹیشن انچارج کو وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے ایسے رویے کو دہرانے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ ویڈیو میں، اسٹیشن انچارج اجے شرما ایک شخص سے پوچھتے ہیں، "تم کہاں کے ہو؟" شخص نے جواب دیا، "وہ ارریہ ضلع، بہار سے ہے۔" اتنا سننے کے بعد اسٹیشن انچارج کہتے ہیں کہ مشین لگاؤ اور چیک کرو۔ پھر شخص کی پیٹھ پر ایک مشین رکھی جاتی ہے، اور اسٹیشن انچارج کہتا ہے، "مشین اسے بنگلہ دیشی ظاہر کر رہی ہے۔"
ابھیشیک سریواستو، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس، اندرا پورم نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ وائرل ویڈیو کوشامبی تھانے کے علاقے کی ہے۔ مقامی پولیس ٹیم عارضی بستیوں اور کچی آبادیوں کے مکینوں سے پوچھ گچھ اور تصدیق کا عمل کر رہی تھی۔ اس دوران، کوشامبی اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) مکینوں سے بات کر رہے ہیں۔ کوشامبی کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) نے واقعہ کے حوالے سے کوشامبی ہاؤس آفیسر کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں ایسا رویہ نہ دہرایا جائے تمام حقائق کی چھان بین کے بعد مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔
کچی آبادی کی ایک رہائشی روشننی خاتون نے کہا، "جب پولس یوگیوں کو چیک کرنے آئی تو انہوں نے اچھا برتاؤ کیا۔ ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کی گئی۔ انہوں نے ہمارے آدھار کارڈ مانگے، تو ہم نے انہیں اپنے تمام آدھار کارڈ دکھائے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بہار کے ارریہ ضلع سے ہیں۔ تب ایک پولیس والے نے کہا ہمارے پاس ایک مشین ہے میں مشین سے چیک کر لوں گا کہ تم کہاں سے ہو۔ ہم ہندوستانی ہیں، اس لیے اس نے ہماری پیٹھ تھپتھپائی اور ہمیں بتایا کہ پولیس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ڈالی تھی۔