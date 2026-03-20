41 سال قبل قاتلانہ حملے کے جرم میں سنائی گئی سزا برقرار رکھی گئی، ملزم شوہر کی اپیل مسترد کر دی گئی، ٹرائل کورٹ میں کرنا ہوگا سرنڈر
اپیل کنندہ خودسپردگی نہیں کرتا تو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیں تاکہ اس کی سزا پوری ہو۔
Published : March 20, 2026 at 6:41 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 43 سال پرانے قاتلانہ حملہ کیس میں 41 سال قبل سنائی گئی سات سال قید کی سزا کے خلاف فوجداری اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ملزم رامیشور سنگھ کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے اپیل کنندہ کو حکم دیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اپنی سزا پوری کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ میں سرنڈر کرے۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر اپیل کنندہ خودسپردگی نہیں کرتا ہے تو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیں تاکہ اس کی سزا پوری ہو۔ یہ حکم جسٹس عبدالشاہد نے جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے کیس کو شک و شبہ سے بالاتر ثابت کیا ہے۔ اپیل کنندہ نے 20 اور 23 فروری 1985 کو مین پوری کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سزا اور سزا کے احکامات کو چیلنج کیا۔
اپیل کنندہ کے وکیل نے دلیل دی کہ استغاثہ نے مکمل طور پر زخمی، ملزم کی بیوی کی گواہی پر انحصار کیا اور یہ کہ واقعے کا کوئی آزاد گواہ نہیں ہے۔ بندوق برآمد نہیں ہوئی۔ عینی شاہدین کی گواہی اور میڈیکل شواہد میں تضادات تھے۔ ٹرائل کورٹ نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ زخمی کو پیچھے سے زخمی کیا گیا تھا جس سے اصل حملہ آور کی شناخت ناممکن ہو گئی۔
زخموں کی نوعیت صرف تعزیرات ہند کی دفعہ 323 اور 324 کے تحت جرم بن سکتی ہے۔ اس لیے جملہ میں ترمیم کی جائے۔ سرکاری وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے دلیل دی کہ ملزم کی بیوی واحد ہے جس کے پاس مضبوط ثبوت ہے۔ وہ اپنے سسرال کے گھر میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ کبھی اپنے سسرال واپس نہیں آئی۔ ملزم اسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال نہیں لے گیا۔ وہ آگرہ کے ایس این میڈیکل کالج بھی نہیں گئے جہاں ان کی بیوی کا علاج کیا گیا۔
کیس کے حقائق کے مطابق 23 فروری 1983 کو بھوگاؤں پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر میں ملزم نے الزام لگایا کہ رات کے وقت تین یا چار مجرم سیڑھیوں سے اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی ویملا دیوی نے جاگ کر احتجاج کیا تو ایک مجرم نے گولی چلا دی۔ خطرے کی گھنٹی بجانے پر ملزمان گھریلو سامان لیے بغیر فرار ہوگئے۔
تفتیشی افسر رام جی لال شرما نے زخمیوں کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جرم کو تعزیرات ہند کی دفعہ 307 میں ترمیم کر دیا۔ وملا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کا شوہر جہیز میں موٹرسائیکل نہ ملنے پر اس کی پٹائی کرتا تھا۔ اس کے اس کے ساتھ کبھی جسمانی تعلقات نہیں تھے، اور یہ کہ اس نے واقعے کے دن اسے گولی مار دی۔