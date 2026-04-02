نئی دلہن آ گئی ہے، شراب تو پلانا پڑے گا، دولہے نے انکار کر دیا، پڑوسیوں نے پورے خاندان کو پیٹا
شادی میں شریک ایک خاندان میں مکوں اور لاتوں کا گرما گرم تبادلہ ہوا۔ پڑوسیوں نے دولہے سے شراب کے پیسے مانگے۔
Published : April 2, 2026 at 4:30 PM IST
گوالیار:(مدھیہ پردیش) ارون تھانہ علاقے میں ایک خاندان کی شادی کی تقریبات میں اس وقت خلل پڑ گیا جب انہوں نے پڑوسیوں کو شراب کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ پڑوسیوں نے دولہے کی والدہ اور اہل خانہ کے ساتھ ساتھ نوبیاہتا دلہن کو بھی زدوکوب کیا۔ شرابیوں نے گھریلو سامان اور رقم چوری کر لی۔ مداخلت کرنے والے مہمانوں نے پڑوسیوں کی پٹائی بھی کی۔ دولہے کے اہل خانہ نے گوالیار کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) سے انصاف کے لیے رجوع کیا ہے۔ پولیس نے ایک فریق کی جانب سے مقدمہ درج کر کے دوسرے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔
شرابی دولہے کے گھر پہنچے اور شراب کے پیسے مانگے
یہ واقعہ گوالیار دیہی کے ارون تھانہ علاقے کے تحت پتائی گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کے رہنے والے مہیش جاٹو کی شادی 30 مارچ کو ہوئی تھی۔ شادی کے بعد مہیش اپنی دلہن کے ساتھ اپنے گاؤں پتائی واپس چلا گیا۔ اس شام، جب مہمان اور خاندان کھانا کھا رہے تھے، منوج جاٹو، ہرنام، بھیم، اور نوال کشور جاٹو، سبھی گاؤں کے رہنے والے، پہنچے اور مہیش کے خاندان سے شادی اور اپنی نئی دلہن کی آمد کا جشن منانے کے لیے رقم کا مطالبہ کیا۔
دلہا اور دلہن کو بھی مارا پیٹا گیا
اس صورتحال میں جب مہیش کے گھر والوں نے شراب پارٹی کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو ملزم نے شادی کی پارٹی کے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ انہوں نے مزاحمت کی تو ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ شرابیوں نے دولہے کی ماں شیلا جاٹو اور دلہن کے ساتھ ساتھ مداخلت کرنے آنے والے دیگر افراد کو بھی نہیں بخشا۔ حملے کے بعد حملہ آور پڑوسی کے گھر سے شادی کا سامان اور کچھ نقدی بھی لے گئے۔ بعد ازاں شادی کی تقریب میں آنے والے مہمانوں نے احتجاج بھی کیا جس کے بعد فریقین میں ایک اور لڑائی شروع ہوگئی۔
پولیس میں شکایت درج، تحقیقات جاری
واقعہ کے بعد دولہے کی ماں شیلا جاٹو اور اہل خانہ شکایت لے کر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر پہنچے اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس معاملے کے بارے میں سی ایس پی منیش یادو نے بتایا، "پٹائی گاؤں میں، شادی کے خاندان اور ان کے پڑوسیوں کے درمیان شراب کے لیے رقم کی مانگ کو لے کر جھگڑا ہوا، دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ دونوں فریقوں سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ زخمیوں کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔"
تحقیقات سے سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر، شادی کے خاندان کا الزام ہے کہ پڑوسیوں نے شراب کے لئے رقم کا مطالبہ کیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے حملہ اور ڈکیتی کا سہارا لیا۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔