گھر سے برہنہ حالت میں نو عمر لڑکی کی لاش برآمد، عصمت دری اور قتل کے الزامات لگائے گئے، جانئے پولیس کا کیا کہنا ہے؟

گھر سے برہنہ حالت میں نو عمر لڑکی کی لاش برآمد، عصمت دری اور قتل کے الزامات لگائے گئے، جانئے پولیس کا کیا کہنا ہے؟
لڑکی گھر میں اکیلی تھی،ماں اسکول گئی تھی، جب وہ اسکول سے واپس آئی تو اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔
Published : October 25, 2025 at 7:59 PM IST
بانڈہ(اتر پردیش): اتر پردیش کے باندہ ضلع میں جمعہ کے روز ایک گھر میں ایک نوعمر لڑکی کی مشتبہ حالت میں برہنہ لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اس کی عصمت دری کی گئی اور پھر قتل کیا گیا۔
عصمت دری کے بعد قتل کا الزام: اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لڑکی برہنہ تھی اور منہ میں کپڑا بھرا ہوا تھا۔ لڑکی کی والدہ سکول میں کام کرنے کے بعد گھر واپس آئی تو انہیں واقعہ کا علم ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکشی کی اطلاع ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔
نوعمر لڑکی کی لاش گھر کے اندر سے ملی: یہ واقعہ دیہات کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ جمعہ کو گھر کے اندر ایک برہنہ نوعمر لڑکی کی لاش کی دریافت نے ہلچل مچا دی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
پھانسی کا الزام: لڑکی کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ اس کی عصمت دری کی گئی، پھر قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ اسی دوران نامعلوم شخص نے اس کی عصمت دری کر کے قتل کر دیا۔
ماں اسکول میں کلینر کے طور پر کام کرتی ہے: لڑکی کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا بھی بھرا ہوا تھا۔ الزام ہے کہ اس کی عصمت دری کی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ وہ گاؤں کے ایک اسکول میں کلینر کے طور پر کام کرنے گئی تھی۔
دوپہر کو جب وہ گھر لوٹی تو پورا گھر کھلا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کمرے کے اندر برہنہ پائی گئی۔ اس کے منہ میں کپڑا بھرا ہوا تھا۔ اس کی عصمت دری کی گئی اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔
پولیس نے تفتیش شروع کی: اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس میویش ٹاک نے کہا کہ دیہات کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک نوعمر لڑکی کی خودکشی کی رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ تفتیش جاری ہے۔