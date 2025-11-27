مدھیہ پردیش 2020 فسادات معاملہ: ہائی کورٹ نے دگ وجے سنگھ کی پی آئی ایل پر فیصلہ محفوظ رکھا
2020 میں مدھیہ پردیش کے تین اضلاع اندور، اجین اور مندسور میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
By PTI
Published : November 27, 2025 at 10:42 PM IST
اندور: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جمعرات کو کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجئے سنگھ کی طرف سے دسمبر 2020 میں ریاست کے اندور، اجین اور مندسور تین اضلاع میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے بارے میں دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
یہ واقعات ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے مبینہ طور پر چندہ اکٹھا کرنے کی مہم سے منسلک ریلیوں کے دوران پیش آئے تھے۔
2021 میں دائر کی گئی پی آئی ایل میں الزام لگایا گیا کہ کچھ تنظیموں نے مندر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی آڑ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کیا۔
اندور بنچ کے جسٹس وجے کمار شکلا اور بنود کمار دویدی کی ڈویژن بنچ نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔
سماعت کے دوران دگ وجے سنگھ نے کہا کہ ریاست سپریم کورٹ کے 2018 کے تفصیلی رہنما خطوط کی تعمیل نہیں کر رہی ہے جس کا مقصد فرقہ وارانہ تشدد، ہجومی حملوں اور نفرت انگیز تقریر کو روکنا ہے، اور ایسے واقعات کے متاثرین کو مناسب امداد نہیں مل رہی ہے۔
ریاستی حکومت نے ان کے عرضیوں کی مخالفت کی اور پی آئی ایل کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔
درخواست میں جواب دہندگان میں ریاستی حکومت اور پولیس اور انتظامی اہلکار شامل تھے جو اندور، اجین اور مندسور اضلاع میں تعینات تھے جہاں دسمبر 2020 میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
