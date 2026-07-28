'امید' پورٹل پر وقف بورڈ کے اثاثوں کے طور پر درج جودھپور کی جائیدادوں پر اعتراضات، ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا
گیتا بھون اور شاہ کالج جیسی جائیدادیں 'امید' پورٹل پر وقف اثاثوں کے طور پردرج ہیں۔ متعلقہ ادارے عدالت سے رجوع کرنےکی تیاری کررہے ہیں۔
Published : July 28, 2026 at 5:20 PM IST
جودھپور: راجستھان ہائی کورٹ نے جودھپور شہر کی مختلف عمارتوں اور اراضیوں کو وقف املاک کے طور پر درج کرنے سے متعلق معاملے میں ازخود نوٹس لیا۔ ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، وزارت وقف، محکمہ محصولات، ضلع کلکٹر اور دیگر کو نوٹس جاری کرکے ان سے جواب طلب کیا ہے۔
جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی اور جسٹس پراویر بھٹناگر پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے وکیل موتی سنگھ راجپوروہت کو کیس کے لیے امیکس کیوری مقرر کیا۔ عدالت کی مداخلت کے بعد، سابق کونسلر شیلیندر بھنڈاری کو طلب کیا گیا۔ بھنڈاری پہلے بورڈ اور انتظامیہ کے سامنے شکایت کنندہ کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ بھنڈاری نے تمام متعلقہ دستاویزات عدالت میں جمع کرائے، جس میں الزام لگایا گیا کہ مقامی سطح پر جائیداد کے رجسٹریشن کے عمل کے دوران جان بوجھ کر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن اور کلکٹر کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل (اے اے جی) راجیش پوار پیش ہوئے۔
پورٹل پر اپ لوڈ کی گئی معلومات کو عام نہیں کیا گیا:
وقف اراضی سے متعلق ڈیٹا نئے قوانین کی تعمیل میں 'امید' پورٹل پر اپ لوڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ پچھلے سال وقف اثاثوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپ لوڈ کی گئی معلومات میں شہر کے اہم مقامات جیسے گیتا بھون، سوہن لال منیہر اسکول، شاہ گووردھن کالج، دو ججوں کے بنگلے، چار مندر، اور دو کمیونٹی ہال ( نیتی بھون )، اور پورے کمرشل زون کے ساتھ ساتھ شناختی علاقے شامل تھے۔
ڈیٹا اپ لوڈ کرنے والوں نے جودھپور میں تین مخصوص خسروں کی ملکیت کا دعویٰ کیا:
قابل ذکر بات یہ ہے کہ خسرہ نمبر 482، 485، اور 490 اپ لوڈ کرنے کے وقت ان اندراجات کو عام نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کا انکشاف کیا جاتا تو اعتراضات اٹھائے جاتے، کیونکہ ریونیو ریکارڈ میں ان تینوں خسروں کو میونسپل کارپوریشن کے نام سے درج کیا گیا ہے۔
گیتا منڈل کے نام پر رجسٹرڈ:
گیتا پرچار منڈل کے جنرل سکریٹری راجیش لودھا نے بتایا کہ راجستھان حکومت کے گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق گیتا بھون کمپلیکس 1965 سے گیتا پرچار منڈل کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اس سائٹ میں کئی اسکول، کالج اور ججوں کی رہائش گاہیں بھی ہیں۔ زمین کا خسرہ میونسپل کارپوریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جائیداد وقف بورڈ کے تحت بغیر کسی غور و فکر کے کیسے یا کیوں درج کی گئی۔ انھوں نے کہا کہ، ہم ایک وکیل سے مشورہ کریں گے اور مناسب کارروائی کریں گے۔ ہم حکومت سے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی درخواست کریں گے، کیونکہ ماضی میں جب اس طرح کے دعوے کیے گئے تھے، تو وقف بورڈ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے این او سی بھی جاری کیا تھا کہ یہ زمین ان کی نہیں ہے۔
وشو ہندو پریشد نے احتجاج کی دھمکی دی:
یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیٹا اپ لوڈ اقلیتی بہبود کے افسر کے دفتر کے بجائے ایک انسٹی ٹیوٹ کے دفتر میں ہوا ہے۔ وضاحت دی گئی ہے کہ اس جگہ متولی غیر حاضر تھے ، جس کی وجہ سے یہ بے ضابطگیاں ہوئیں۔ وی ایچ پی نے اس معاملے پر اعتراض جتایا ہے۔ بھگوا تنظیم کے علاقائی جوائنٹ سکریٹری مہیندر بھاردواج نے بتایا کہ جائیداد کی فہرست میں جج کی رہائش گاہ بھی شامل تھی، اور 'گیتا بھون' بھی رجسٹرڈ تھا۔ یہ 'امید' پورٹل پر خفیہ طور پر کیا گیا تھا۔ اگر کسی عام شہری کی جائیداد پر اس طرح دعویٰ کیا جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ہم حکومت کے ساتھ اس معاملے پر بات کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو تحریک چلائیں گے۔
'قبرستان' زمرہ کے طور پر رجسٹرڈ:
زمینی ریکارڈ کے مطابق، جودھپور گاؤں کے خسرہ نمبر 490 میں 36.01 بیگھا اراضی میونسپل کارپوریشن کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اگرچہ یہ تبدیلی 12 مارچ 2016 کو مکمل ہو گئی تھی، لیکن وہاں سینکڑوں مکانات تعمیر ہونے کے باوجود سرکاری طور پر اس زمین کو ریکارڈ میں 'قبرستان' کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، اس علاقے میں مختلف رہائشی اور تجارتی جائیدادیں، راجستھان ہائی کورٹ کے دو ججوں کے بنگلے، گیتا بھون، اور دیگر تعلیمی ادارے ہیں۔ ستگورو کبیر آشرم اور گیتیشور مہادیو مندر کو بھی وقف گزٹ میں درج کیا گیا ہے۔ خسرہ نمبر 482 اور 485 اسی طرح قبرستان کے طور پر درج ہیں۔ جبکہ ان پلاٹوں پر قبرستان موجود ہیں، رہائشی آبادیوں نے آدھی اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے، پھر بھی وہ وقف کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ خسرہ نمبر 485 میں مارو لوہار سکلیگر برادری سے تعلق رکھنے والا ایک مندر ہے، اور خسرہ نمبر 482 میں جنگر نیاتی باغیچی (سیوانچی گیٹ) ہے۔
وقف بورڈ کا کیا کہنا ہے؟
وہیں، راجستھان وقف بورڈ کے چیئرمین خانو خان بدھوالی نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی امور کے پرنسپل سکریٹری اور وقف بورڈ کے سی ای او نے جودھپور کلکٹر سے حقائق پر مبنی رپورٹ طلب کی ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔
وقف بورڈ کے چیئرمین نے نوٹ کیا کہ زیر بحث اراضی کو 1965 کے گزٹ میں وقف جائیداد کے طور پر درج کیا گیا تھا، جسے اس وقت کے انتظامی عہدیداروں کے ذریعہ کئے گئے سروے کے بعد نامزد کیا گیا تھا۔ جب کہ کل 129 بیگھا اراضی کا سروے کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججوں کے بنگلوں اور بعض مذہبی مقامات کو 'امید' پورٹل پر وقف املاک کے طور پر غلط درج کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ بورڈ کی توجہ میں لایا گیا ہے۔ محکمہ اقلیتی امور کے پرنسپل سکریٹری اور وقف بورڈ کے سی ای او نے جودھپور کلکٹر سے حقائق پر مبنی رپورٹ طلب کی ہے تاکہ غیر جانبداری سے یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ اراضی وقف بورڈ کی ہے یا نہیں۔ بدھوالی نے مزید کہا کہ جودھپور کلکٹر اس بات کا پتہ لگانے کے قابل ہو گا کہ گزٹ میں کون سے زمین اور کون سا خسرہ نمبر بتائے گئے ہیں۔
سابق کونسلر نے پردہ فاش کیا:
میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر شیلیندر بھنڈاری نے انتظامیہ سے باضابطہ شکایت درج کرائی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ہندو مندروں کو وقف بورڈ کے 'امید' پورٹل پر اپ لوڈ کیا گیا ہے اور وقف املاک کے طور پر رجسٹر کیا گیا ہے۔ یہ انکشاف ہوا کہ جودھپور ضلع میں 595 وقف املاک میں سے 571 کو راجستھان وقف بورڈ نے منظوری دی ہے، جبکہ پھلودی ضلع میں 89 میں سے 80 کو منظوری مل چکی ہے۔ بھنڈاری نے کہا کہ یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ کئی سطحوں پر غفلت برتی گئی۔ جائیدادوں کا اندراج بغیر کسی متوّلی کے کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ آبادی والے زون کے طور پر درج کیا گیا تھا۔
تازیوں کے لیے نامزد 'تونورجی کا جھالرا':
یہ بات سامنے آئی ہے کہ اندرون شہر میں واقع 'تونورجی کا جھالرا' 1965 میں وقف بورڈ کی جائیداد کے طور پر رجسٹرڈ ہوا تھا، حالانکہ یہ اصل میں سابق مہاراجہ ابھے سنگھ راٹھور کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ڈھانچہ ڈھائی صدی پرانا ہے، لیکن اسے سرکاری طور پر 'تازیوں کے لیے جھالرا' کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت حال ہی میں سامنے آئی ہے۔
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