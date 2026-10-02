کانگریس پارٹی نے عمران مسعد کو اہم ذمہ داری سونپ دی، قائم مقام صدر بنایا گیا، آرادھنا مشرا یوپی کانگریس کی نئی صدر
کانگریس پارٹی کا ایک صدر، ایک قائم مقام صدر، اور دو نائب صدور کی تقرری انتخابات سے متعلق صف بندی کو ظاہر کرتی ہے۔
Published : October 2, 2026 at 10:50 PM IST
لکھنؤ: کانگریس پارٹی نے اتر پردیش میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ پرتاپ گڑھ کے رام پور خاص حلقے سے پارٹی کی ایم ایل اے آرادھنا مشرا عرف مونا کو اجے رائے کی جگہ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ جمعہ کو کانگریس صدر نے فوری اثر سے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے نئے عہدیداروں کا تقرر کیا۔ عمران مسعود کو قائم مقام صدر جبکہ دیویندر نشاد اور آلوک پرساد کو سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔
پارٹی نے اجے رائے کے تعاون کی تعریف کی۔ کانگریس صدر نے چودھری وریندر سنگھ کو اتر پردیش میں کانگریس لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر مقرر کرنے کی تجویز کو بھی فوری اثر سے منظوری دے دی۔
اسمبلی انتخابات سے عین قبل کانگریس پارٹی نے اتر پردیش میں اپنی سب سے بڑی پیش قدمی کی ہے۔ ایک برہمن کو ریاستی صدر مقرر کر کے پارٹی نے اتر پردیش میں جاری برہمن سیاست کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک خاتون برہمن ایم ایل اے آرادھنا مشرا کی تقرری کے ذریعے، کانگریس کو امید ہے کہ اتر پردیش میں برہمن بھارتیہ جنتا پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، جس سے اتر پردیش میں پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوگی۔
کانگریس پارٹی کا ایک صدر، ایک قائم مقام صدر، اور دو نائب صدور کی تقرری انتخابات سے متعلق صف بندی کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ جہاں آرادھنا مشرا برہمنوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی ذمہ دار ہوں گی، وہیں عمران مسعود مسلمانوں کو پارٹی میں لانے کے ذمہ دار ہوں گے۔
دلت آلوک پرساد، جو پہلے درج فہرست ذاتوں کے ریاستی صدر تھے، کو دلتوں کو متحد کرنے کا کام سونپا گیا ہے، جب کہ دیویندر نشاد کو او بی سی کو پارٹی سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب کانگریس نے حال ہی میں میڈیا اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو تبدیل کیا تھا تو ڈاکٹر سی پی رائے کو کنور سنگھ نشاد نے تبدیل کیا تھا۔ پارٹی نے او بی سی برادری سے تعلق رکھنے والے وریندر چودھری کو قانون ساز پارٹی کا لیڈر مقرر کرکے پسماندہ طبقات پر بھی زور دیا۔
کانگریس کی نئی ریاستی صدر آرادھنا مشرا نے تین بار بلاک چیف کے طور پر کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد پرمود تیواری کی وراثت سنبھالی، تین بار ایم ایل اے بنیں۔ پرمود تیورای کی بیٹی اب اسی حلقے سے ایم ایل اے کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں جہاں سے ان کے والد پرمود تیواری نے مسلسل نو مرتبہ جیت حاصل کی۔ فی الحال، پرمود تیواری راجستھان سے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر بھی ہیں۔