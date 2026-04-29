اتر پردیش اردو اکادمی کی حالت خراب، پانچ برسوں میں ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل نہیں ہوئی
اکادمی کی جانب سے شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کو ایوارڈ نہ دینے سے اردو دنیا میں ناراضگی ہے۔
Published : April 29, 2026 at 4:04 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش اردو اکادمی کی گزشتہ پانچ سالوں سے حالت خراب ہے۔ جس کی وجہ سے تاحال ایگزیکٹو کمیٹی نہیں بن سکی۔ ادب سے وابستہ افراد اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اکیڈمی کے شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کو دیے جانے والے ایوارڈز کو روک دیا گیا ہے، جس سے اردو برادری کے لوگوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔
اردو اکیڈمی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا فقدان: اکادمی کے سکریٹری شوکت علی نے کہا کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی کمی نے بہت سے اہم فیصلوں کو روک دیا ہے۔ اکادمی ہر سال اردو کے ممتاز ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کو 25,000 روپے سے لے کر 500,000 روپے تک کے انعامات سے نوازتی ہے۔ بہترین مصنف کو 500,000 روپے تک کا انعام دیا جاتا ہے جبکہ ڈیجیٹل صحافیوں کو کم از کم 25,000 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ کتابوں کے لیے 10,000 روپے تک کے انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔
اکیڈمی کے کام کاج پر سنگین سوالات: تاہم کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا عمل پچھلے پانچ سالوں سے رکا ہوا ہے۔ اردو زبان کے ماہر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی نے اسے بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تین سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کمیٹی کا نہ ہونا اکیڈمی کے کام کاج پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔
اردو زبان کے فروغ کو دھچکا: اکادمی کے دیگر اقدامات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کتابوں کی اشاعت، لائبریری آپریشنز، اردو کوچنگ، اور کمپیوٹر کورسز جیسی سرگرمیاں محدود سطح پر چل رہی ہیں، جبکہ کچھ بڑے اقدامات کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس سے اردو زبان کے فروغ کو دھچکا لگا ہے۔
زیادہ تر ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں۔ عملے کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ جبکہ اکیڈمی میں پہلے 54 ملازمین کام کرتے تھے، اب یہ تعداد گھٹ کر صرف 18 رہ گئی ہے۔ زیادہ تر ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں، اور نئی بھرتی ممکن نہیں ہے۔ سیکرٹری کے مطابق اکیڈمی کے بائی لاز میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس ہے۔ جب تک یہ ترامیم نہیں کی جاتیں، سلیکشن کمیشن کے ذریعے بھرتی کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔
اردو زبان کی ترقی پر منفی اثرات: تاریخ میں پہلی بار اکیڈمی نے تین سال سے زائد عرصے سے کوئی ایگزیکٹو کمیٹی نہیں بنائی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف اکیڈمی کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے بلکہ اردو زبان کی ترقی پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔
مالیاتی اثرات بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کی کمی کی وجہ سے، اکیڈمی کو اپنے 2024-25 کے بجٹ سے تقریباً 4.5 ملین روپے حکومت کے حوالے کرنے پڑے۔
قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش اردو اکادمی اور فخر الدین علی احمد کمیٹی دونوں ریاستی حکومت کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہ ادارے اردو، عربی اور فارسی زبانوں کو فروغ دینے، محققین کو وظائف فراہم کرنے، کتابوں کی اشاعت اور مختلف ثقافتی تقریبات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ماہرین اور اردو سے محبت کرنے والوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد ایک ایگزیکٹیو کمیٹی تشکیل دے تاکہ زیر التواء پروجیکٹوں کو تیز کیا جا سکے اور اردو زبان کی ترقی کو ایک نئی سمت دی جا سکے۔