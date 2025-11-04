بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی انتخابی مہم ختم، 6 نومبر کو 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر ڈالے جائیں ووٹ
بہار کی 243 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے، ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
پٹنہ: بہار انتخابات کے پہلے مرحلے کی مہم ختم ہوگئی۔ اب 6 نومبر کو 121 اضلاع کے 18 اضلاع میں ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی مہم کے آخری دن ممتاز سیاسی رہنماؤں نے اپنی بھرپور کوششیں کیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، راہول گاندھی، تیجسوی یادو، اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار سمیت دیگر نے انتخابی مہم چلائی۔
این ڈی اے اور گرینڈ الائنس کے درمیان براہ راست مقابلہ
بہار انتخابات میں این ڈی اے اور گرینڈ الائنس کے درمیان براہ راست مقابلہ ہے۔ تاہم کئی سیٹوں پر سہ رخی مقابلے بھی سامنے آرہے ہیں۔ گرینڈ الائنس کے اندر دوستانہ مقابلے نے کئی سیٹوں پر گرینڈ الائنس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جس کا فائدہ این ڈی اے کو ہو سکتا ہے۔
6 نومبر کو ووٹنگ: سیاسی ماہرین کے مطابق یہ انتخاب کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ زیر بحث مسائل بدل گئے ہیں۔ جبکہ اعلانات کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہا، مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ خواتین اور نوجوانوں کے لیے کیے گئے فیصلے گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ 2020 کے اسمبلی انتخابات میں، این ڈی اے نے 121 اسمبلی سیٹوں میں سے 60 پر کامیابی حاصل کی، جب کہ گرینڈ الائنس کے پاس 61 سیٹیں ہیں۔ تاہم، اس بار، بہت سی سیٹوں پر الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔
اس دوران کانگریس پارٹی نے دعویٰ کیا کہ 6 نومبر کو ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے اس کی مہم مثبت تھی، جو انڈیا بلاک کے اندر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے علاوہ ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور کمیونٹیز کو نشانہ بنانے پر مرکوز تھی۔الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق انتخابی مہم کا پہلا مرحلہ منگل کی شام کو اختتام پذیر ہوا، جس میں حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن انڈیا بلاک نے پوری طاقت کے ساتھ مہم چلائی۔
18 اضلاع کی 121 نشستوں کے لیے ہوگی ووٹنگ
پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی 121 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ اضلاع ہیں: پٹنہ، بھوجپور، گوپال گنج، سیوان، سرن، مظفر پور، ویشالی، دربھنگہ، سمستی پور، مدھے پورہ، سہرسہ، کھگڑیا، بیگوسرائے، مونگیر، لکھیسرائے، شیخ پورہ، اور نالندہ۔ یہ مرحلہ ان تمام علاقوں میں امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس سے حکومت سازی کا اشارہ ملنا شروع ہو جائے گا۔
جن سُراج، اویسی، اور تیج پرتاپ بھی فیکٹر: پرشانت کشور، اسد الدین اویسی، اور تیج پرتاپ یادو بھی بہار اسمبلی انتخابات میں اہم عوامل ہو سکتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے امیدوار کئی سیٹوں پر مقابلے کو سہ رخی اور چوکور بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی بھی کچھ سیٹوں پر دوڑ میں دکھائی دے رہی ہے۔