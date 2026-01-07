بی جے پی شرمندہ، مہاراشٹر میں مقامی لیڈروں نے کانگریس، اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ 'اتحاد' کر لیا
بی جے پی نے امبرناتھ میں کانگریس کے ساتھ اور اکوٹ میں اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔
Published : January 7, 2026 at 3:24 PM IST
ممبئی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اکوٹ اور میرا بھیندر میونسپل کارپوریشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے ساتھ 'اتحاد' کرکے مہاراشٹر میں سیاسی طوفان کھڑا کردیا ہے۔ بی جے پی لیڈروں نے اکثریت حاصل کرنے کے لیے اکوٹ وکاس منچ تشکیل دیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے شیوسینا کو باہر رکھنے کے لیے امبرناتھ میونسپل کونسل میں کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ اس اقدام پر سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) گروپ کی طرف سے کافی تنقید ہوئی ہے۔ شیو سینا (یو بی ٹی) کے ترجمان اور ایم پی سنجے راوت نے اسے بی جے پی کے دوہرے معیار سے تعبیر کیا ہے۔
راؤت نے کہا، " اکوٹ سے میرا بھیندر اور امبرناتھ تک، بی جے پی کا اے آئی ایم آئی ایم اور کانگریس کے ساتھ خفیہ اتحاد ہے۔ کیا وہ ہرے (سبز رنگ) نہیں ہو گئے؟ وہ آسانی سے نکاح میں بندھ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ راوت نے الزام لگایا کہ، بی جے پی نے مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔"
راوت کی شدید تنقید کے بعد، مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے اس مقامی سطح کے اتحاد پر تنقید کی۔
شیوسینا کے ایم ایل اے بالاجی کنیکر نے بی جے پی پر منافق ہونے کا الزام لگایا ہے۔ انھوں نے الزام لگایا ہے کہ پارٹی اکثریت حاصل کرنے کی خاطر اپنے اصولوں کو بھول رہی ہے۔
بالاجی کنیکر نے کہا، "ایک طرف، بی جے پی اقتدار حاصل کرنے کے لیے کانگریس کے ساتھ براہ راست تعاون کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف، اس نے سب سے کانگریس مکت بھارت بنانے کا وعدہ کیا ہے، یہ بی جے پی کی منافقت ہے، ان دونوں پارٹیوں کے اتحاد کی واحد وجہ اقتدار حاصل کرنا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اگر بی جے پی انتخابات تک یہ ناپاک اتحاد جاری رکھا تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
شیوسینا کے ایم ایل اے اور مہاراشٹر کے وزیر پرتاپ سرنائک نے الزام لگایا کہ آئندہ میرا-بھیندر میونسپل کارپوریشن انتخابات میں بی جے پی نے اے آئی ایم آئی ایم کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے۔
دریں اثنا، کانگریس پارٹی نے خود کو اس تنازعہ سے الگ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مقامی سطح کا اتحاد ہے اور اس کا ان کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
کانگریس پارٹی کے ترجمان سچن ساونت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مقامی لیڈروں نے یہ اتحاد بنایا ہے، جس کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس اتحاد کا بی جے پی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پارٹی سیاست کو اس سے دور رکھتے ہوئے یہ اتحاد مقامی رہنماؤں نے اپنے مقامی مسائل کے لیے بنایا ہے۔"
