مارگدرسی چٹ فنڈ کی 131 ویں برانچ کا کاماریڈی میں افتتاح، ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن نے کہا۔۔ "چٹ فنڈ متوسط طبقے کے خاندانوں کا سہارا"
تلنگانہ کے کاماریڈی میں مارگدرسی چٹ فنڈ کی 131 ویں شاخ کا شاندار افتتاح عمل میں آیا۔
Published : June 29, 2026 at 3:52 PM IST
کاماریڈی: مرگادرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر (ایم ڈی) چیروکوری شیلجا کرن نے تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع ہیڈکوارٹر میں کمپنی کی 131 ویں شاخ کا افتتاح کیا۔ اس موقع کی مناسبت سے دفتر میں ایک خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں اعلیٰ عہدیداروں، ملازمین اور عملے کے ارکان نے شرکت کی۔
متوسط خاندانوں کے لیے مالی تحفظ
برانچ کا افتتاح کرتے ہوئے، ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن نے کہا کہ مارگدرسی چٹ فنڈ کی طرف سے پیش کردہ خدمات ایک اہم مالی معاونت کے نظام کے طور پر کام کرتی ہیں، خاص طور پر متوسط اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چٹ فنڈ نہ صرف لوگوں میں بچت کی عادت پیدا کرتے ہیں بلکہ بحران کے وقت خاندانوں کو مالی نظم و ضبط اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
زراعت کو فروغ ملے گا
چیروکوری شیلجا کرن نے کاماریڈی میں نئی شاخ کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاماریڈی ایک اہم زرعی اور صنعتی خطہ ہے۔ اس نئی برانچ کے کھلنے سے مقامی تاجروں، کسانوں اور عام لوگوں کے لیے اپنی بچتوں کی حفاظت اور ضرورت پڑنے پر مالی امداد تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ افتتاح کے بعد، انھوں نے عملے کے ساتھ میٹنگ کی اور چٹ فنڈ کے موثر انتظام کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں۔
تقریب میں موجود معززین
اس باوقار افتتاحی تقریب میں کمپنی کے کئی عہدیداروں اور ملازمین نے شرکت کی جن میں مارگدرسی کے سی ای او ستیہ نارائن راؤ، نائب صدر بالارام کرشنا، ایڈمن ہیڈ راجا جی، اور کاماریڈی برانچ منیجر دامودر شامل تھے۔ تقریب میں موجود صارفین نے مارگدرسی چٹ فنڈ پر اپنی خوشی اور گہرے اعتماد کا اظہار کیا۔
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