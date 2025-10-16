ETV Bharat / state

ٹریلر اور اسکارپیو میں خوفناک تصادم، اسکارپیو میں سوار 4 دوست زندہ جل گئے۔۔۔ ویڈیو دیکھیں

سندھری تھانے کے علاقے سڈا گاؤں کے قریب بدھ کی رات دیر گئے ایک المناک سڑک حادثے میں چار دوست زندہ جل گئے۔

ٹریلر اور اسکارپیو میں خوفناک تصادم
ٹریلر اور اسکارپیو میں خوفناک تصادم (Etv Bharat)
October 16, 2025

بلوترا: راجستھان کے تھانہ سندھری کے علاقے بلوترا میں میگا ہائی وے پر خوفناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سڈا گاؤں کے قریب ٹریلر اور اسکارپیو کے درمیان تصادم سے دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ڈی ایس پی نیرج شرما نے بتایا کہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ اسکارپیو میں سوار پانچ میں سے چار دوست موقع پر ہی جل کر ہلاک ہو گئے، جب کہ ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔

کلکٹر اور ایس پی جائے وقوعہ پر پہنچے، تحقیقات کا حکم:

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع کلکٹر سشیل کمار یادو اور پولیس سپرنٹنڈنٹ رمیش کمار بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ حکام نے راحت اور بچاؤ کے کاموں کا جائزہ لیا اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انتظامیہ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ حادثے میں جلنے والی لاشوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے تمام مہلوکین کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد ہی لاشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔ بلوترا کے ضلع کلکٹر سشیل کمار نے بتایا کہ کل رات ایک ٹریلر اور اسکارپیو گاڑی کے درمیان حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد اسکارپیو گاڑی میں آگ لگ گئی۔ پانچ لوگ اندر تھے۔ ایک شدید زخمی کو پہلے بلوترا اور پھر جودھپور منتقل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جھلسنے کے باعث چار افراد کی موت ہو گئی۔

اطلاع ملتے ہی سندھاری پولیس، ڈپٹی نیرج شرما، فائر بریگیڈ اور انتظامی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے۔ آس پاس کے دیہاتیوں نے بھی آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ کے شعلے تیزی سے پھیل گئے اور چند منٹوں میں اسکارپیو جل کر خاکستر ہوگئی۔ حادثے کے بعد میگا ہائی وے پر طویل ٹریفک جام ہوگیا جس سے ٹریفک میں خلل پڑا۔

حادثے میں ہلاک ہونے والے چاروں نوجوان گڈاملانی علاقے کے دباد گاؤں کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔ پولس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت موہن سنگھ (35) ولد دھود سنگھ، شمبھو سنگھ (20) ولد دیپ سنگھ، پنچ رام (22) ولد لمبرم اور پرکاش (28) ولد سمپارم کے طور پر کی گئی ہے۔ اسکارپیو ڈرائیور دلیپ سنگھ ولد مگ سنگھ ساکن دباد، اس حادثہ میں شدید طور پر زخمی ہوگیا اور اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

مقامی لوگوں کے مطابق چاروں دوست کام سے واپس آ رہے تھے اور رات گئے گھر جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصادم کے فوراً بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی جس سے چاروں افراد باہر بھی نہیں نکل سکے۔

