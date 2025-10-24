آندھرا پردیش کے کرنول میں خوفناک بس حادثہ، آگ میں جھلس کر 20 افراد ہلاک، ویڈیو دیکھیں
چناٹیکور میں کاویری ٹریولز کی بس میں آگ لگ گئی - جس میں جھلس کر کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : October 24, 2025 at 7:55 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 11:04 AM IST
کرنول: کرنول ضلع کے چناٹیکور میں جمعہ کی صبح سویرے ہوئے ایک مہلک بس حادثے میں کم از کم 20 افراد جھلس کر ہلاک ہوگئے۔ ویموری کاویری ٹریولز کی ایک نجی بس (نمبر DD01 N9490) حیدرآباد سے بنگلورو جا رہی تھی اور ایک بائک سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ چند ہی لمحوں میں آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسافر گہری نیند میں تھے تھے اور ان کے بیدار ہونے سے پہلے ہی آّگ پوری بس میں پھیل گئی۔
بس میں 41 مسافر سوار تھے:
ڈی آئی جی کویا پروین کے مطابق بس میں کل 41 لوگ سوار تھے۔ ان میں سے 39 بالغ اور دو چھوٹے بچے تھے۔ اب تک 19 لاشیں نکالی جاچکی ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 افراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
حادثہ کیسے ہوا:
رات 10.30 بجے حیدرآباد سے نکلنے والی بس صبح 3.30 بجے چناٹیکور کے قریب ایک بائک سے ٹکرا گئی۔ کرنول کلکٹر سری نے بتایا کہ بائک مکمل طور پر بس کے نیچے چلی گئی۔ تصادم کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی اور آہستہ آہستہ پوری بس میں پھیل گئی۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ اگرچہ ڈیزل ٹینک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن سامنے والے حصے میں آگ شدید طور پر لگی۔
Andhra Pradesh | Kurnool bus tragedy: Kurnool District Collector Dr A Siri says, " the accident occurred between 3 and 3:10 am when the bus collided with a bike, causing a fuel leak that led to the fire. out of the 41 passengers, 21 have been rescued safely. among the remaining… https://t.co/9yQWx8pzOC— ANI (@ANI) October 24, 2025
12 افراد بس سے باہر نکلنے میں کامیاب:
حادثے کے دوران 12 افراد ایمرجنسی دروازہ توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئے۔ انہیں قریبی کرنول اسپتال لے جایا گیا۔ زخمیوں میں ستیہ نارائنا، سری لکشمی، نوین کمار، اکھل، ہریکا، جشمیتا، اکیرا، رمیش، جے سوریا، سبھرامنیم، رامیریڈی اور وینوگوپال ریڈی شامل ہیں۔
ڈرائیور فرار، دوسرا ڈرائیور حراست میں:
ڈی آئی جی کویا پراوین نے کہا کہ حادثے کا شکار بس کا مرکزی ڈرائیور لاپتہ ہے۔ ایک اور ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ بس ڈرائیوروں کی شناخت شیو نارائنا اور لکشمیا کے طور پر کی گئی ہے۔ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔
The loss of lives in a tragic bus fire accident in Kurnool, Andhra Pradesh is deeply unfortunate. I extend my heartfelt condolences to the bereaved family members and pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 24, 2025
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گہرے تعزیت کا اظہار کیا:
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کرنول میں بس میں آگ لگنے کے المناک واقعہ پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مرمو نے کہا، "اس حادثے میں جان و مال کا نقصان انتہائی افسوسناک ہے۔ میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہوں"۔
Extremely saddened by the loss of lives due to a mishap in Kurnool district of Andhra Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 24, 2025
پی ایم مودی نے افسوس کا اظہار کیا:
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، "آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں ہونے والے حادثے میں جانوں کے ضیاع پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میرے خیالات اس مشکل وقت میں متاثرہ لوگوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔" مہلوکین کے اہل خانہ کو وزیر اعظم ریلیف اور ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ سے دو دو لاکھ روپے کی ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے۔ زخمیوں کو 50,000 روپے بھی ملیں گے۔
I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend all possible support to the injured and…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 24, 2025
وزیراعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے دکھ کا اظہار کیا:
وزیراعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ہولناک حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ حکام نے تفصیلات سے وزیراعلیٰ کو آگاہ کیا ہے جو دبئی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر سی ایس اور سینئر عہدیداروں سے بات کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے اور جاں بحق افراد کے لواحقین کو مناسب مالی امداد فراہم کرنے کے احکامات جاری کئے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام کو جائے وقوعہ پر بھیجنے کا حکم بھی دیا۔
Disturbed and pained by the tragic bus fire accident on the Hyderabad–Bengaluru route near Chinnatekuru village in Kurnool district. Several precious lives were lost and many sustained injuries in this heartbreaking incident.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) October 24, 2025
کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بھی بس حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعلیٰ نے ایک بیان میں کہا کہ "حیدرآباد-بنگلور روٹ پر کرنول ضلع کے چناٹیکورو گاؤں کے قریب بس میں آتشزدگی کے المناک حادثہ سے تکلیف میں ہوں۔ اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سے زخمی ہوئے۔"
تحقیقات جاری:
پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ مشترکہ طور پر حادثے کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ کرنول ضلع میں اس خوفناک بس حادثے نے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ زندہ جلنے والے مسافروں کی موت سب کو پریشان کر رہی ہے۔