بقرعید سے قبل تھانے ہاؤسنگ سوسائٹی میں قربانی کے بکرے باندھنے پر کشیدگی، شرپسندوں نے سور کو کمپلیکس میں لانے کی کوشش کی
By PTI
Published : May 27, 2026 at 9:42 AM IST
ممبئی/تھانے: تھانے کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں بقرعید سے پہلے قربانی کے بکرے باندھنے پر تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ اس تنازعہ نے تصادم کی شکل اختیار کرلی۔ معاملہ اس وقت بڑھ گیا جب کچھ رہائشیوں نے جوابی اقدام کرتے ہوئے نعرے لگائے، ہنومان چالیسہ پڑھا، اور ایک سور کو کمپلیکس میں لانے کی کوشش کی۔
حکام نے منگل کو بتایا کہ پولیس نے دونوں اطراف فریقین کو پرسکون کرنے کے لیے مداخلت کی اور علاقے میں سیکورٹی بڑھا دی گئی، جبکہ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ اس واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں۔
مقامی حکام کے مطابق، اتوار کو مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں میرا روڈ کے قریب پونم کلسٹر کے علاقے میں واقع سریشتی کمپلیکس میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب رہائشیوں اور ہندو تنظیموں نے ہاؤسنگ کمپلیکس کے احاطے میں بکروں کی قربانی کے لیے ایک عارضی شیڈ کے قیام پر اعتراض کیا۔
احتجاج کے بعد، عارضی ڈھانچہ ہٹا دیا گیا تھا، لیکن کشیدگی میں اضافہ تب ہوا جب پیر کو مسلم کمیونٹی کے ارکان مبینہ طور پر احتجاج میں جمع ہوئے، اور کاشیمیرا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی گئی.
ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس نے دونوں فریقوں کو پرسکون کرنے کے لیے مداخلت کی، لیکن مبینہ طور پر رات کے وقت ہاتھا پائی ہوئی۔
صورت حال اس وقت بڑھ گئی جب احتجاج کرنے والے رہائشیوں نے سوسائٹی کے دروازے پر جمع ہو کر نعرے لگائے، ہنومان چالیسہ پڑھا اور منگل کو ایک سور کو کمپلیکس کے اندر لانے کی کوشش کی۔
مقامی ذرائع نے بتایا کہ بعد میں، وشو ہندو پریشد کے کارکنان احاطے میں بکروں کو ہٹانے کا مطالبہ لے کر احتجاج کرنے کمپلیکس پہنچے، جس کے دوران وی ایچ پی کے ایک کارکن اور دو دیگر پر مبینہ طور پر بلیڈ سے حملہ کیا گیا۔
کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے میرا-بھائیندر کے حساس علاقوں میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے۔
کاشیمیرا پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپکٹر راجیندر کامبلے نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے، اور پولیس اہلکار ہاؤسنگ کمپلیکس میں تعینات ہیں۔ انہوں نے واقعہ کی حساس نوعیت کا حوالہ دیتے ہوئے تفصیلات بتانے سے انکار کردیا۔
ایک اہلکار نے منگل کی رات بتایا کہ میونسپل کارپوریشن کی چار گاڑیوں میں 51 بکروں کو سوسائٹی سے باہر لایا گیا ہے۔
شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بی جے پی لیڈر کریٹ سومیا نے الزام لگایا کہ کچھ مسلم رہنما نیا نگر علاقے کو، جو میرا روڈ علاقے کا حصہ ہے، کو "پاکستانی ذہنیت کا گڑھ" بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
"تین ہفتے قبل بھی، نیا نگر کی ایک بستی میں، اسی طرح ایک چوکیدار کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم ہندو علاقوں میں زبردستی داخل ہونے، وہاں بکرے ذبح کرنے اور ہندو سبزی خوروں اور جین خاندانوں میں خوف پیدا کرنے کو کبھی قبول نہیں کریں گے،" سومیا نے نامہ نگاروں کو بتایا۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کے لوگ مقررہ جگہوں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مذہبی تہواروں کو ہندوؤں کو بھگانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
سومیا نے کہا کہ قربانی کے بازاروں کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی ذمہ داری شہری اداروں پر عائد ہوتی ہے۔
مقامی شیوسینا ایم ایل اے اور وزیر پرتاپ سرنائک نے امن کی اپیل کی اور بدامنی کے لیے "باہر والوں" کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ "تمام برادریوں کے لوگ یہاں پر زمانوں سے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ باہر کے لوگ ہیں جو ایسے تہواروں کے موقعوں پر آکر حالات کو خراب کرتے ہیں۔"
