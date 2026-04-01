شادی کا دعوت نامہ لائیں، عارضی گیس کنکشن حاصل کریں، حکومت کا اعلان
Published : April 1, 2026 at 10:02 AM IST
آگرہ: خلیجی ممالک میں جاری تنازع نے ایل پی جی سلنڈر کی قلت کو اور بڑھا دیا ہے۔ عوام کو درپیش مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے شادیوں اور اس طرح کی دیگر تقریبات کے لیے عارضی کنکشن فراہم کرنے کی اسکیم شروع کی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، درخواست دہندگان کو ایک درخواست کے ساتھ شادی یا تقریب کے دعوتی کارڈ کی کاپی ڈسٹرکٹ سپلائی آفس میں جمع کرانی ہوگی۔
آگرہ کے ضلع سپلائی آفیسر آنند کمار سنگھ نے بتایا کہ تجارتی سلنڈر خریدنے میں مشکلات برقرار ہیں، فی الحال گھریلو گیس سلنڈروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آگرہ میں اگر کسی خاندان کو شادی یا دیگر تقریب کے لیے کمرشل سلنڈر کی ضرورت ہو تو متعلقہ فرد کو عارضی کنکشن فراہم کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اس مقصد کے لیے، کسی کو دفتر میں ایک درخواست جمع کرانی ہوگی، جس میں شادی یا تقریب میں استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ کمرشل سلنڈروں کی مطلوبہ تعداد کی وضاحت کرنی ہوگی۔ درخواست کے ساتھ شادی یا تقریب کا دعوتی کارڈ منسلک ہونا ضروری ہے۔
مزید برآں، کمپنی کی طرف سے تجویز کردہ سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ضروری ہے۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کو سلنڈر جاری کیے جائیں گے۔
ری فلز کی سپلائی سپلائی مسلسل جاری
ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر آنند کمار سنگھ نے بتایا کہ منگل کی صبح 10:00 بجے تک 24,526 ری فلز کی سپلائی ہو چکی تھی۔ بکنگ کی تعداد 20,533 رہی۔ اسی طرح کمرشل گیس کی سپلائی بھی مستقل بنیادوں پر جاری ہے۔
مختلف صارفین کو 19 کلو گرام کے سلنڈروں کی کل 5,331 ریفلز کی ترسیل کی گئی ہے۔ مزید برآں، 47.5 کلوگرام سلنڈروں کے 473 ریفل ان لوگوں کو فراہم کیے گئے ہیں جنہوں نے انہیں بک کیا تھا۔
30 دنوں میں 251 سلنڈر ضبط
ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر آنند کمار سنگھ نے اطلاع دی کہ، پچھلے مہینے کے دوران، محکمہ نے کامیابی کے ساتھ بلیک مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو روکا ہے۔ محکمہ نے 30 دنوں کے اندر 251 ایل پی جی سلنڈر ضبط کیے ہیں۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹس (ایف آئی آر) سات افراد کے خلاف درج کی گئی ہیں، جن میں سے دو کو اب تک جیل بھیج دیا گیا ہے۔
شہری کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کی جانے والی درخواستیں
دیہی علاقوں سے ملحق گیس ایجنسیوں کو اب ایک الگ قسم کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ درخواستیں گیس سلنڈروں کی بکنگ کے وقفوں سے متعلق ہیں۔ فی الحال دیہی علاقوں میں 45 دنوں کے مقابلے شہری علاقوں میں 25 دن کے وقفے سے گیس کی بکنگ کی جاتی ہے۔
نتیجتاً شہر سے متصل دیہی علاقوں کے رہائشی اب شہری زمرے کے تحت اپنی حیثیت کو دوبارہ درجہ بندی کرنے کے لیے تازہ درخواستیں جمع کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے، انڈین ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے صدر وپل پروہت نے کہا کہ لوگ کسی بھی طرح سے بکنگ کے انتظار کے اوقات میں تفاوت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔