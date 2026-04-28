تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی مقرر: سی وی آنند کو مکمل مدت کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی
Published : April 28, 2026 at 8:46 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ حکومت نے سینئر آئی پی ایس افسر سی وی آنند کو ریاست کا نیا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) مقرر کرتے ہوئے باضابطہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موجودہ ڈی جی پی شیوادھر ریڈی اس ماہ کی 30 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کے بعد سی وی آنند اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھالیں گے۔
سی وی آنند 1991 بیچ کے آئی پی ایس افسر ہیں اور اس سے قبل وہ محکمہ داخلہ میں اسپیشل چیف سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ انہیں اب ریاستی پولیس فورس کے سربراہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ اس سے پہلے دو مرتبہ حیدرآباد پولیس کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، جہاں ان کی کارکردگی کو کافی سراہا گیا، خصوصاً فلمی قزاقی (پائریسی) میں ملوث گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے لیے۔
حال ہی میں یونین پبلک سرویس کمیشن (یو پی ایس سی) نے ڈی جی پی کے عہدے کے لیے اہل افسران کی ایک فہرست تلنگانہ حکومت کو بھیجی تھی۔ اس پینل میں سی وی آنند کے علاوہ 1994 بیچ کے افسران ونے کے پربھاکر آپٹے اور سومیا مشرا شامل تھیں۔ ان میں سینیارٹی کے اعتبار سے سی وی آنند سب سے آگے تھے، جس کی بنیاد پر حکومت نے انہیں اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا۔
سی وی آنند نے تلنگانہ میں اپنی سروس کے دوران اے ایس پی سے لے کر اعلیٰ عہدوں تک مختلف ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ ان کا شمار تجربہ کار اور مؤثر پولیس افسران میں ہوتا ہے، جنہوں نے نظم و نسق اور قانون کی عملداری کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد اب تک کئی افسران ڈی جی پی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، لیکن مستقل (فل ٹائم) ڈی جی پی کے طور پر صرف دو افسران ہی مکمل مدت تک تعینات رہے تھے۔ ان میں انوراگ شرما اور مہندر ریڈی شامل ہیں۔
انوراگ شرما ابتدا میں عارضی ڈی جی پی رہے، بعد میں 13 نومبر 2015 کو یو پی ایس سی کے ذریعہ مستقل ڈی جی پی مقرر ہوئے اور 12 نومبر 2017 تک خدمات انجام دیں۔ ان کے بعد مہندر ریڈی نے بھی عارضی طور پر چارج سنبھالا اور بعد میں مستقل ڈی جی پی بن کر دسمبر 2022 تک اس عہدے پر فائز رہے۔
ان کے بعد انجنی کمار، روی گپتا، جتیندر اور موجودہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے عارضی بنیادوں پر یہ ذمہ داری نبھائی۔ اب سی وی آنند کو مکمل مدت کےلئے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ تلنگانہ کے تیسرے فل ٹائم ڈی جی پی بن گئے ہیں۔
سی وی آنند کی تقرری کو ریاستی پولیس نظام کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے تجربے اور قیادت میں تلنگانہ پولیس کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید مضبوط کیا جا سکے گا، خصوصاً شہری سکیورٹی، سائبر کرائم اور جدید پولیسنگ کے میدان میں مثبت تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے۔