تلنگانہ کا نوجوان پاک بھارت سرحد پر گرفتار، سکیورٹی اداروں نے شروع کر دیں تحقیقات
بھارت پاکستان سرحد سے متصل جیسلمیر میں بی ایس ایف نے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔
Published : February 17, 2026 at 1:39 PM IST
جیسلمیر، راجستھان: ہندوستان-پاکستان بین الاقوامی سرحد سے متصل ضلع جیسلمیر کے سرحدی علاقے سے منگل کی صبح ایک مشکوک نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ گاؤں والوں نے اسے روک کر پوچھ گچھ کی جب اسے میاجلار کے علاقے میں گنجن گڑھ گاؤں کے قریب محدود سرحدی علاقے میں گھومتے ہوئے پایا۔ غیر تسلی بخش جوابات موصول ہوئے، اور اسے بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) کے حوالے کر دیا گیا۔ نوجوان کی شناخت محمد اشفاق حسین (38) ساکن تلنگانہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے پاس سے ہندوستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوا ہے۔
نوجوان ممنوعہ سرحدی علاقے میں گھومتے ہوئے پایا
اطلاعات کے مطابق، گاؤں والوں نے آج صبح ایک نامعلوم شخص کو کھیتوں اور سرحد کے ساتھ محدود ریتلی علاقے میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہونے پر انہوں نے اسے روک کر پوچھ گچھ کی لیکن جب وہ کوئی واضح معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں پوچھینہ میں بی ایس ایف چوکی کو اطلاع دی گئی اور نوجوان کو سکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔
تلاشی کے دوران پاسپورٹ برآمد، تحقیقات میں تیزی
بی ایس ایف کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی، نوجوان کو حراست میں لے کر اس کی تلاشی لی، بھارتی پاسپورٹ برآمد۔ حساس سرحدی علاقے میں کسی دوسری ریاست کے کسی شخص کا غیر مجاز داخلہ سکیورٹی ایجنسیوں کے لیے لمحہ فکریہ سمجھا جاتا ہے۔
انٹیلی جنس ایجنسیاں بھی تحقیقات میں مصروف
سرحدی علاقے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے انٹیلی جنس ایجنسیوں نے بھی بی ایس ایف کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔ وہ ان حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں جن حالات میں نوجوان تلنگانہ سے جیسلمیر کے اس دور افتادہ سرحدی علاقے میں پہنچے۔ وہ کسی مقامی کنکشن یا دیگر ممکنہ وجوہات کی بھی چھان بین کر رہے ہیں۔