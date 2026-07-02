حیدرآباد میں مبینہ گائے کے گوشت کو مٹن میں ملا کر ہوٹلوں میں سپلائی کرنے کے الزام میں دو گرفتار
حیدرآباد پولیس اہلکاروں نے آپریشن کے دوران گائے کے گوشت میں مبینہ طور پر ملاوٹ شدہ تقریباً 50 کلو گرام گوشت قبضے میں لے لیا۔
Published : July 2, 2026 at 12:33 PM IST
حیدرآباد: سنٹرل کرائم اسٹیشن (سی سی ایس) اور فوڈ ایڈلٹریشن سرویلنس حیدرآباد کرائم ٹیموں نے شہر کے کئی ہوٹلوں میں مٹن کے بجائے بیف کی سپلائی کرنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے، پولیس نے منگل کو یہ بات بتائی۔
حیدرآباد پولیس کے مطابق مشتبہ افراد کو یکم جولائی کو مخصوص اطلاع ملنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران، افسران نے تقریباً 50 کلو گرام گوشت قبضے میں لیا جس میں مبینہ طور پر گائے کے گوشت میں ملاوٹ کی گئی تھی۔
مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر کی گئی کارروائی
ملزمین کی گرفتاری کے بعد سینٹرل کرائم اسٹیشن کی ٹیم نے دونوں ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حوالے کردیا۔ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مبینہ سپلائی نیٹ ورک کا سراغ لگانے اور ملوث تمام مقامات کی شناخت کے لیے تفتیش جاری ہے۔ حیدرآباد پولیس نے بتایا کہ یہ کارروائی مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر کی گئی اور مزید تحقیقات جاری ہے۔
غیر قانونی فاسٹ فوڈ گودام پر اچانک چھاپہ
قبل ازیں 19 جون کو خوراک میں ملاوٹ کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن میں حیدرآباد پولیس کی فوڈ ایڈلٹریشن سرویلنس ٹیم نے فوڈ سیفٹی آفیسر کے ساتھ چارمینار علاقہ میں حسینی علم پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں چلنے والے ایک غیر قانونی فاسٹ فوڈ گودام پر اچانک چھاپہ مارا اور 110 کیلو گرام ملاوٹ شدہ اسٹاک ضبط کرلیا تھا۔
الاکبر فاسٹ فوڈ اور نیو لاڈ بازار گودام
ایک اطلاع پر عمل کرتے ہوئے، ٹیم نے الاکبر فاسٹ فوڈ اور نیو لاڈ بازار، پنچ محلہ میں گودام کا معائنہ کیا۔ حکام نے پایا کہ کھانے پینے کی اشیاء انتہائی غیر صحت مند اور غیر محفوظ حالات میں تیار اور ذخیرہ کی جا رہی ہیں، جس سے صحت عامہ کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
کیڑوں پر قابو پانے کے ناکافی طریقے اور سائٹ پر حد سے زیادہ گندگی
حکام کے مطابق یہ یونٹ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) کے مطلوبہ لائسنس کے بغیر کام کر رہا تھا اور ایم ایس کے، لائن گرین (MSK Lion Green) اور رسبیری ریڈ (Raspberry Red) جیسے ممنوعہ مصنوعی کھانے کے رنگ استعمال کر رہا تھا۔ معائنہ میں باسی کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال، پانی کی کوالٹی سرٹیفیکیشن کی کمی، کیڑوں پر قابو پانے کے ناکافی طریقوں اور سائٹ پر حد سے زیادہ گندگی کا بھی انکشاف ہوا۔
غیر قانونی سرگرمیوں کے ذمہ دار دو افراد گرفتار
چھاپے کے دوران، اہلکاروں نے تقریباً 110 کلو گرام تیار فرائیڈ چکن، کھلے کوکنگ آئل کے چھ ٹن (ہر ایک میں 15 لیٹر) اور مصنوعی کیمیکل فوڈ کلرنگ کے کئی پیکٹ ضبط کر لیے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے ذمہ دار دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔