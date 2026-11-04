تلنگانہ: ریسکیو آپریشن کے دوران کھمم جھیل میں دو کشتیاں الٹ گئیں، 10 امدادی کارکن لاپتہ
کھمم ضلع میں ایک جھیل میں پھنسےماہی گیروں کو بچانے کی کوشش میں ایس ڈی آر ایف اور فائر ڈیپارٹمنٹ کے دس اہلکار ڈوب گئے۔
Published : November 4, 2026 at 10:59 PM IST
کھمم (تلنگانہ): ضلع کھمم میں بدھ کے روز ایک بڑا سانحہ پیش آیا جب ایس ڈی آر ایف اور فائر ڈپارٹمنٹ کے 10 اہلکار جھیل میں پھنسے ماہی گیروں کو بچانے کی کوشش کے دوران ڈوب گئے۔ فی الحال تمام لاپتہ بتائے گئے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔
یہ واقعہ ضلع کے ساتھوپلی منڈل کے بیتھوپلی میں پیش آیا۔ موسلا دھار بارش کے باعث جھیل میں پانی بھر گیا، پانچ ماہی گیر اس وقت سیلابی پانی میں پھنس گئے جب وہ ماہی گیری کے جال لگا رہے تھے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے تین اہلکار ابتدائی طور پر ایک کشتی میں انہیں بچانے کے لیے گئے لیکن وہ بھی پھنس گئے۔ اس کے بعد، کوٹھا گوڈیم میں ایس ڈی آر ایف یونٹ کے چھ اہلکار اور فائر ڈپارٹمنٹ کے چار دیگر اہلکار دو کشتیوں میں بچاؤ آپریشن کرنے پہنچے۔
حکام کے مطابق ابتدائی طور پر جھیل میں پھنسے فائر ڈیپارٹمنٹ کے تین اہلکاروں کو بحفاظت واپس لایا گیا۔ تاہم جب ٹیمیں ماہی گیروں کو بچانے کے لیے واپس آئیں تو دونوں کشتیاں الٹ گئیں جس سے 10 اہلکار لاپتہ ہو گئے۔ فی الحال ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں دوسری کشتی کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش کر رہی ہیں۔ این ڈی آر ایف کی ایک ٹیم کو بھی ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
ضلع کلکٹر اور مقامی ایم ایل اے بچاؤ کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جھیل میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوششوں میں مدد کے لیے بھدراچلم سے ایس ڈی آر ایف کے اہلکاروں کو بھی بلایا گیا ہے۔
وزیر اعلی ریونت ریڈی نے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا
وزیر اعلی ریونت ریڈی نے بیتھوپلی جھیل کے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا ہے، جہاں ایس ڈی آر ایف اہلکار کشتیاں الٹنے کے بعد لاپتہ ہیں۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ایس ڈی آر ایف اہلکاروں کو بحفاظت واپس لانے کے لیے بچاؤ کارروائیوں کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔