تلنگانہ یومِ تاسیس: صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزیراعلیٰ کی مبارکباد، شہداء کو خراجِ
Published : June 2, 2026 at 9:46 AM IST
حیدرآباد : ریاست تلنگانہ نے اپنے قیام کے بارہ سال مکمل کر لیے ہیں۔ ریاست بھر میں یومِ تاسیس جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اپنے پیغام میں کہا کہ تلنگانہ اپنی شاندار ثقافتی وراثت اور محنتی عوام کی بدولت ترقی اور اختراع کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے ریاست کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی دعا کی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ریاست اپنی تاریخی روایات، جرات مندانہ جدوجہد اور کاروباری صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مرکزی حکومت ’’وکست بھارت‘‘ کے خواب کی تکمیل کے لیے تلنگانہ کی ترقی میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔
واضح رہے کہ تلنگانہ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش سے علیحدہ ہو کر ہندوستان کی 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ علیحدہ ریاست کی تحریک کئی دہائیوں تک جاری رہی اور 2001 میں کے چندر شیکھر راؤ (کے سی آر) کی قیادت میں اس نے نئی رفتار حاصل کی۔
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں قومی پرچم لہرایا اور بعد ازاں گن پارک واقع تلنگانہ شہداء یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر ریاستی تحریک کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ مختلف اضلاع میں بھی سرکاری اور عوامی سطح پر تقریبات منعقد کی گئیں جن میں تلنگانہ کی ترقی اور جدوجہد کو یاد کیا گیا۔
سیاسی و سماجی حلقوں نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ تلنگانہ آنے والے برسوں میں تعلیم، ٹیکنالوجی، صنعت اور روزگار کے شعبوں میں مزید ترقی کرے گا۔