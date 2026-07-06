ایک ریاست ایک ٹیکس کے نظام کو نافذ کرے گاتلنگانہ، پرائیویٹ بسوں اور میکسی ٹیکسیوں کے لیے ٹیکس قوانین میں بڑی تبدیلیاں
تلنگانہ حکومت نجی بسوں کے لیے "ایک ریاست، ایک ٹیکس" کا نظام متعارف کر رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی نئی پالیسی پر مکمل رپورٹ پڑھیں۔
Published : July 6, 2026 at 4:37 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ محکمہ ٹرانسپورٹ ریاست میں پرائیویٹ چارٹرڈ بسوں کے ٹیکس نظام میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حکومت ایک ریاست، ایک ٹیکس کے نظام کو نافذ کرنے کی سمت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت موجود تین ٹیکس نظام (سنگل ڈسٹرکٹ، دو ڈسٹرکٹ اور ریاستی سطح) کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب بس کی تمام سیٹوں پر یکساں سہ ماہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔
ریاست تلنگانہ میں 6,641 پرائیویٹ بسیں کنٹریکٹ کیریج خدمات کے طور پر چلتی ہیں۔ ان میں عام مسافروں کے لیے آپریٹرز کے ذریعے چلائی جانے والی بسیں اور پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے اپنے ملازمین کے لیے چلنے والی بسیں شامل ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت، کم از کم 1,120 روپئے سے زیادہ سے زیادہ 3,285 روپئے فی سیٹ ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس سے محکمہ کو ہر تین ماہ میں 117.83 کروڑ روپئے کی آمدنی ہوتی ہے۔
ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نئے نظام کے تحت فی سیٹ 1,500 روپئے یا 1,800 روپئے ٹیکس لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ٹیکس 1,500 روپئے پر مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 142.23 روپئے کروڑ سالانہ کی اضافی آمدنی پیدا کرے گا۔ اگر ٹیکس 1,800 روپئے پر مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 209 روپئےکروڑ سالانہ، کل 169.71 کروڑ روپئے کی اضافی آمدنی پیدا کرے گا۔
دوسری جانب ایک ضلع میں چلنے والی بسوں کی تعداد 5100 ہے۔ فی الحال، ان پر ہر تین ماہ بعد 1,120 روپئے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ نئے نظام کے تحت ٹیکس یکساں ہوگا چاہے بس کسی ایک ضلع میں چلتی ہو یا پوری ریاست میں۔ یہ نیا نظام مختصر فاصلے پر چلنے والی بسوں کے مالکان کے لیے ایک بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا فی الحال مطالعہ کیا جا رہا ہے اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پہلے سے بس مالکان کی رائے لی جائے گی۔ اس نئی پالیسی میں ریاست بھر کے اجازت ناموں کے ساتھ ساتھ مشترکہ ضلعی اجازت نامے بھی شامل ہیں۔
8 سے 17 سیٹوں والی میکسی کیب اور وین کو ہر تین ماہ بعد ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مہاراشٹرا اور کرناٹک ان گاڑیوں کے لیے ایک بار زندگی بھر ٹیکس کی ادائیگی کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس سہولت کی وجہ سے حکام کو وہاں ایسی گاڑیوں کی خاصی تعداد ملی ہے۔ اس کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں میکسی کیب اور وین کے مالکان کو بھی دو آپشن دیئے گئے ہیں: سہ ماہی یا تاحیات ٹیکس۔