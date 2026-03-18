تلنگانہ کے ٹیچر جرپولا بالو نے بلڈ ڈونر نیٹ ورک کے ذریعہ 45 ہزار جانیں بچائیں
Published : March 18, 2026 at 5:18 PM IST
کتہ گوڑم : کتہ گوڑم کے ایک سرکاری اسکول کے استاد جرپولا بالو نے ذاتی تکلیف کو انسانیت کی خدمت میں بدل کر ایک ایسی مثال قائم کی ہے، جو آج ہزاروں زندگیاں بچانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ بالو نے اس مشن کا آغاز اس وقت کیا جب انہوں نے اپنے والدین کو اسپتال میں خون کی شدید کمی کے باعث مشکلات کا سامنا کرتے دیکھا۔ اس بے بسی نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور انہوں نے عہد کیا کہ کوئی اور اس تکلیف سے نہ گزرے۔
اسی جذبے کے تحت 18 فروری 2016 کو “ینگ انڈیا بلڈ ڈونرز کلب” کی بنیاد رکھی گئی، جو آج ایک وسیع نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کلب میں تقریباً 5,500 خون عطیہ کرنے والے افراد شامل ہیں، جو ممبئی، پڈوچیری، تمل ناڈو، آندھراپردیش، تلنگانہ اور کرناٹک سمیت مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بالو بطور مرکزی رابطہ کار مریضوں کو فوری طور پر قریبی عطیہ دہندگان سے جوڑتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ “جیسے ہی ہمیں کال موصول ہوتی ہے، ہم فوراً متعلقہ علاقے کے ڈونرز سے رابطہ کرتے ہیں، اور چند ہی منٹوں میں کوئی نہ کوئی خون دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔” اب تک یہ نیٹ ورک تقریباً 45,000 مریضوں کو بروقت خون فراہم کر چکا ہے، جو ایمرجنسی حالات میں ایک زندگی بچانے کےلئے سہارا ثابت ہوا ہے۔ مقامی سرکاری و نجی اسپتالوں کے ساتھ بھی ڈونرز کی معلومات شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت فوری مدد ممکن ہو سکے۔
بالو کی خدمات صرف خون کے عطیات تک محدود نہیں۔ وہ اپنی تنخواہ سے مستحق طلبا کو مفت کاپیاں، یونیفارم اور جوتے فراہم کرتے ہیں، جبکہ یتیم خانوں اور اولڈ ایج ہومز میں جا کر کھانا اور ضروری اشیاء تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ غریب مریضوں کے علاج کے لیے مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تنظیم مختلف ریاستوں میں سماجی خدمت انجام دینے والے افراد کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، جس سے خدمتِ خلق کا جذبہ فروغ پا رہا ہے۔
بالو کا عزم ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلبا میں رضاکارانہ خون عطیہ کرنے کے بارے میں شعور بیدار کریں تاکہ “خون کی کمی کے باعث کوئی جان ضائع نہ ہو”۔