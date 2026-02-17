کروکشیتر کے ہاسٹل میں تلنگانہ کے طالب علم کی پراسرار موت
شیوا تلنگانہ میں رنگاریڈی کے مہیشورم گاؤں کا رہنے والا تھا اور وہ کروکشیتر میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی کے ہاسٹل میں مقیم تھا۔
کروکشیتر (ہریانہ): کروکشیتر میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی (این آئی ٹی) کے ہاسٹل میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ طالب علم کی لاش کمرے سے برآمد ہونے کے بعد کیمپس میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت انگود شیوا کے طور پر ہوئی ہے، جو کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ (سی ایس ای) کے پہلے سمسٹر کا طالب علم تھا۔
شیوا ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم گاؤں (تلنگانہ) کا رہنے والا تھا اور ادارے کے کیمپس ہاسٹل میں مقیم تھا۔ ابتدائی جانچ کے مطابق کمرہ اندر سے بند تھا اور موقع سے کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا۔
این آئی ٹی انتظامیہ کے مطابق شیوا نے صبح تقریباً 10 بجے کلاس میں شرکت کی تھی۔ بعد ازاں وہ ہاسٹل واپس آگیا۔ اس کے دو روم میٹس، جو ہریانہ کے رہنے والے ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے باہر گئے۔ جب شیوا میس میں نظر نہیں آیا تو ایک روم میٹ اسے بلانے واپس آیا، مگر بار بار دستک دینے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا۔
بعد ازاں اس نے ہاسٹل کے پچھلے حصے سے کھڑکی کے ذریعے اندر جھانکا تو شیوا کو بیہوش پایا۔ فوری طور پر ادارہ انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، جس نے پولیس کو آگاہ کیا۔ تھانیسر پولیس کے انچارج ونود کمار نے بتایا کہ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے لوک نائک جئے پرکاش ہاسپٹل (ایل این جے پی) کے مردہ خانے منتقل کردیا گیا ہے۔ متوفی کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے اور ان کے بیان کی بنیاد پر مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں دوستوں نے بتایا کہ شیوا اکثر اپنی مادری زبان میں فون پر بات کرتا تھا، تاہم ان کے ساتھ ہندی میں گفتگو کرتا تھا۔ واقعے کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔ پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی شروع کردی ہے۔