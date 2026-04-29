تلنگانہ دسویں جماعت کے نتائج جاری: 95.15 فیصد امیدوار کامیاب، طالبات سبقت لے گئیں
تلگو میڈیم طلباء کے نتائج 89.14 فیصد، انگلش میڈیم طلباء 95.86 فیصد اور 86.71 فیصد اردو میڈیم طلباء کامیاب ہوئے۔
Published : April 29, 2026 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں دسویں جماعت (ایس ایس سی) کے سال 2026 کے نتائج باضابطہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ نتائج کا اعلان حکومت کے مشیر کے کیشو راؤ نے محکمہ تعلیم کی سکریٹری تعلیم یوگیتا رانا اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائرکٹر نوین نکولس کے ہمراہ کیا۔ کامیاب ہونے کی مجموعی شرح 95.15 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ لڑکیاں 96.26 فیصد اور لڑکے 94.07 فیصد پاس ہوئے۔ 5731 اسکولوں میں 100 فیصد نتائج حاصل ہوئے، جبکہ 6 سکولوں میں 0 فیصد طلبا کامیاب ہوئے۔ سماجی بہبود کے گروکل اسکولوں میں پاس کی شرح 99.10 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
مجموعی کارکردگی:
مجموعی کامیابی کی شرح: 95.15 فیصد
طالبات: 96.26 فیصد
طلبا: 94.07 فیصد
اہم اعداد و شمار
5,731 اسکولوں میں 100 فیصد نتیجہ
6 اسکولوں میں صفر فیصد کامیابی (تمام پرائیویٹ)
ملگ ضلع میں سب سے زیادہ کامیابی: 99.30 فیصد
حیدرآباد میں سب سے کم: 89.23 فیصد
میڈیم کے لحاظ سے نتائج
انگلش میڈیم: 95.86 فیصد
تلگو میڈیم: 89.14 فیصد
اردو میڈیم: 86.71 فیصد
اسکولوں کے لحاظ سے کارکردگی
ماڈل اسکول: 97.83 فیصد
کے جی بی وی اسکول: 98 فیصد
زیڈ پی اسکول: 93.53 فیصد
سرکاری اسکول: 86.18 فیصد
پرائیویٹ اسکول: 95.81 فیصد
اہم تاریخیں
ری کاؤنٹنگ اور ری ویریفکیشن: کل سے 15 مئی تک
ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات: 5 جون تا 12 جون
سپلیمنٹری فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ: 14 مئی
نتائج کیسے دیکھیں؟
طلبہ اپنے ہال ٹکٹ نمبر کے ذریعo سرکاری ویب سائٹس پر نتائج دیکھ سکتے ہیں:
results.bsetelangana.org
results.bse.telangana.gov.in