بی آر ایس کے پانچ ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی کی درخواستیں مسترد، اسپیکر جی پرساد کمار کا بڑا فیصلہ

بی آر ایس کے پانچ ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی کی درخواستیں مسترد، اسپیکر جی پرساد کمار کا بڑا فیصلہ
اسپیکر نے پانچ ارکان اسمبلی کی نااہلی کی درخواستوں کو خارج کردیا، کہاکہ ارکان تکنیکی طور پر اب بھی بی آر ایس میں شامل ہیں۔
Published : December 17, 2025 at 8:54 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار نے بدھ کے روز ایک اہم فیصلے میں بھارتیہ راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کی جانب سے دائر کی گئی نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے پانچ اراکینِ اسمبلی کو بڑی راحت دے دی ہے۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ درخواست گزار یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ مذکورہ اراکین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، اس لیے نااہلی کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔
جن پانچ اراکین کے خلاف درخواستیں خارج کی گئیں ان میں آریکے پوڈی گاندھی، جی مہپال ریڈی، ٹی وینکٹ راؤ، بی کرشن موہن ریڈی اور ٹی پرکاش گوڑ شامل ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ تمام اراکین تکنیکی طور پر اب بھی بی آر ایس کے رکن ہیں اور ان کے خلاف پارٹی تبدیل کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔
بی آر ایس قیادت نے مجموعی طور پر 10 اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی کی درخواستیں دائر کی تھیں، جن میں سے آٹھ کے معاملات کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ اسپیکر نے بتایا کہ باقی تین اراکین کالے یادیاہ، پوچارم سرینواس ریڈی اور ڈاکٹر سنجے کمار سے متعلق فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا، جبکہ دانم ناگیندر کے خلاف درخواست پر تاحال سماعت مکمل نہیں ہو سکی۔
قابلِ ذکر ہے کہ بی آر ایس نے اسپیکر پر تاخیر کا الزام عائد کرتے ہوئے پہلے ہائی کورٹ اور بعد ازاں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 31 جولائی کو اسپیکر کو ہدایت دی تھی کہ وہ تین ماہ کے اندر تمام درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ تاہم مقررہ مدت میں فیصلہ نہ ہونے پر عدالتِ عظمیٰ نے نومبر میں سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے توہینِ عدالت کے مترادف قرار دیا اور فوری فیصلہ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: تلنگانہ پنچایت انتخابات: امریکہ سے آ کر ووٹ ڈالا، بہو ایک ووٹ سے کامیاب
متعلقہ اراکینِ اسمبلی نے اپنی وضاحت میں کہا کہ وہ اب بھی بی آر ایس کے رکن ہیں اور کانگریس میں باضابطہ شمولیت اختیار نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیرِ اعلیٰ سے ملاقاتیں صرف اپنے حلقوں کے ترقیاتی امور کے لیے کی گئیں۔