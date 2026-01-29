فون ٹیپنگ کیس: کے سی آر کو ایس آئی ٹی کا نوٹس، 30 جنوری کو تفتیش کے لیے طلب
قبل ازیں کیس کے سلسلہ میں کے ٹی آر اور ہریش راؤ بھی اس ماہ کے شروع میں ایس آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔
Published : January 29, 2026 at 3:28 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں بی آر ایس کی سابق حکومت کے دور میں مبینہ فون ٹیپنگ معاملے کی جانچ کر رہی تلنگانہ پولیس کی اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) نے پارٹی سربراہ اور سابق وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ (کے سی آر) کو تفتیش کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔
ایس آئی ٹی نے کے سی آر کو 30 جنوری کو سہ پہر 3 بجے پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ کے سی آر کی عمر 65 سال سے زائد ہے، اس لیے ضابطۂ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 160 کے تحت وہ یا تو جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پیش ہو سکتے ہیں یا حیدرآباد میں اپنی سہولت کے مطابق کسی اور مقام سے ایس آئی ٹی کو آگاہ کر سکتے ہیں۔
اس سے قبل بی آر ایس کے ورکنگ صدر اور کے سی آر کے فرزند کے ٹی راما راؤ (کے ٹی آر) اور سینئر ایم ایل اے ٹی ہریش راؤ بالترتیب 23 اور 20 جنوری کو ایس آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔
یہ فون ٹیپنگ کیس 10 مارچ 2024 کو پنجہ گٹہ پولیس اسٹیشن میں اس وقت درج کیا گیا تھا جب اسپیشل انٹیلی جنس بیورو کے ایک ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) نے اس ضمن میں شکایت درج کرائی۔
اب تک اس معاملے میں چار سابق پولیس افسران کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مرکزی ملزم ٹی پربھاکر راؤ سے تحویل میں لے کر تفتیش بھی کی جا چکی ہے۔ بعد ازاں پولیس کمشنر وی سی سجنار کی قیادت میں ایک اور ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی، جس کے بعد تفتیش میں مزید تیزی آئی۔
ایس آئی ٹی نے حال ہی میں ایم ایل سی نوین راؤ، سابق وزیر ہریش راؤ، کے ٹی راما راؤ اور سابق راجیہ سبھا رکن سنتوش کمار سے بھی پوچھ گچھ کی، جن کے بیانات ویڈیو ریکارڈ کیے گئے۔
ذرائع کے مطابق، سابق او ایس ڈی رادھا کشن راؤ نے اپنے اعترافی بیان میں مبینہ طور پر کے سی آر کے کردار کا ذکر کیا ہے، جبکہ معطل سابق اے ایس پی بھوجنگا راؤ نے بھی پربھاکر راؤ کی تقرری کے حوالے سے کے سی آر کا نام لیا ہے۔