تلنگانہ ایس آئی آر: ہائی کورٹ کا مشورہ، الیکشن کمیشن اردو میں بھی فارم فراہم کرنے پر غور کرے
ہائی کورٹ نے زور دیا کہ، الیکشن کمیشن کو اسے نا ممکن قرار دیتے ہوئے اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔
Published : June 30, 2026 at 5:09 PM IST
نئی دہلی: تلنگانہ میں ایس آئی آر فارم سے متعلق تلنگانہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہا کہ وہ اردو میں گنتی کے فارم فراہم کرنے پر غور کرے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جن اسمبلی حلقوں میں اردو بولنے والوں کی آبادی 20 فیصد سے زیادہ ہے وہاں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے حصے کے طور پر فارم اردو میں فراہم کرنے پر غور کیا جائے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ ایم اے مجیب کی جانب سے گنتی کے فارم صرف تلگو زبان میں فراہم کرائے جانے پر اعتراض جتانے والی عرضداشت پر سماعت کررہی تھی۔ درخواست گزار نے الزام لگایا ہے کہ، الیکشن کمیشن کے اس اقدام کا مقصد لسانی اقلیتوں کو انتخابی فہرستوں سے خارج کرنا ہے۔
زبانی مشاہدہ کرتے ہوئے عدالت نے الیکشن کمیشن کے اس استدلال پر بھی سوال اٹھایا کہ متعدد زبانوں میں گنتی فارم فراہم کرنا مشکل کام ہوگا۔
ٹی او آئی کے مطابق، اس ضمن میں کوئی عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے جسٹس سی وجیا سین ریڈی نے الیکشن کمیشن سے اگلی سماعت تک اس پورے معاملے پر ایک تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ تاہم ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کیوں متعدد زبانوں میں فارم پرنٹ نہیں کر سکتی؟
ہائی کورٹ نے اپنے زبانی تبصرے میں کہا کہ، الیکشن کمیشن کو اسے نا ممکن قرار دیتے ہوئے اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی الیکشن باڈی ہے اور جمہوریت کی عوام کی امید ہوتی ہے۔
الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے وکیل عدالت کو مطلع کیا کہ کمیشن بوتھ لیول آفیسرز کو انگریزی اور اردو میں 'ڈمی' گنتی فارم فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ ووٹروں کی مدد کریں جو تیلگو نہیں پڑھ سکتے۔ حیدرآباد ضلع کو چھوڑ کر، کمیشن ریاست کے باقی حصوں میں تمام گنتی فارموں کو خصوصی طور پر تلگو میں پرنٹ کر رہا ہے۔
اس پر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ، الیکشن کمیشن مختلف زبانوں میں فارم کیوں فراہم نہیں کرسکا جب سم کارڈ پیکجز، موبائل فون یوزر مینوئل اور پروڈکٹ کیٹلاگ متعدد زبانوں میں دستیاب ہیں۔
اس کیس کی اگلی سماعت نو جولائی کو مقرر کی گئی ہے۔
واضح رہے ایک سرکاری سروے کے مطابق سابقہ گریٹر حیدر آباد میونسپل کارپوریشن میں 20 فیصد سے زیادہ لوگوں کی مادری زبان اردو ہے۔ حیدر آباد کے بعد ضلع نظام آباد میں یہ اردو بولنے والی آبادی کا تناسب 18 فیصد ہے۔
حالانکہ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی ہے اور الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی کی ہے۔ جس کے بعد حیدرآباد ضلع میں شماری فارم کو انگریزی میں دستیاب کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ 2011 میں ہوئی مردوم شماری کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف حیدر آباد ضلع میں تقریباً 43 فیصد آبادی کی مادری زبان اردوہے۔
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