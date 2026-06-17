تلنگانہ ایس آئی آر میپنگ میں 89 لاکھ لوگوں کی تفصیلات میں غلطیاں، ثبوت فراہم نہ کرنے پر فہرست سے نام خارج ہوگا
الیکشن کمیشن حکام کو پتہ چلا ہے کہ جن ووٹرز کے ناموں کی میپنگ کی گئی تھی ان کی تفصیلات میں غلطیاں ہیں۔
Published : June 17, 2026 at 2:18 PM IST
حیدرآباد: اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) تلنگانہ میں رائے دہندوں کے لیے ایک اہم چیلنج پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2025 کی ووٹر لسٹ میں شامل 30 فیصد ناموں کو 2002 کی ایس آئی آر لسٹ میں میپ نہیں کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن حکام نے جن ووٹرز کے ناموں کی میپنگ کی گئی ان کی تفصیلات میں غلطیاں پائی ہیں۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو شروع ہونے والا ایس آئی آر عمل ان سب پر اثر انداز ہوگا۔
2025 کی فہرست میں 33,829,018 ووٹرز میں سے صرف 23,654,232 کی میپنگ ہوئی۔ان میں سے حکام کو 8,944,713 افراد کی تفصیلات میں متعدد تضادات پائے گئے۔ اگر یہ ووٹرز درست شناختی دستاویزات جمع نہیں کراتے ہیں تو ان کے نام فہرست سے نکالے جانے کا امکان ہے۔ کل ووٹرز میں سے 10,174,786 مزید ووٹرز کو بغیر میپنگ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
ان میں سے بہت سے ووٹرز کو گنتی کے فارم مکمل کرنے کے نوٹس مل سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ضرورت ہوگی۔ مجموعی طور پر 19,119,499 ووٹرز میں نقشہ سازی کی غلطیاں پائی گئیں اور ان کا نقشہ نہیں بنایا گیا۔ ایسے الزامات ہیں کہ کچھ علاقوں میں نقشہ سازی کا عمل درست طریقے سے نہیں کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کو خدشہ ہے کہ اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ متاثر ہو سکتا ہے۔
نارائن پیٹ ضلع کے مکتل اور نارائن پیٹ حلقوں میں کل 495,581 ووٹروں میں سے 423,118 ووٹروں (85.38 فیصد) کی میپنگ کی گئی۔ میپ کیے گئے ووٹرز میں سے 187,149 ووٹرز کی تفصیلات میں مختلف غلطیاں پائی گئیں۔ انمیپنگ میں مزید 72,463 ووٹرز ہیں۔ اس علاقے میں مہاجر مزدوروں اور غریب لوگوں کی بڑی آبادی ہے۔ اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی مہم چل رہی ہے کہ وہ آنے والی ایس آئی آر میں یہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔
نرمل جو مشترکہ عادل آباد ضلع کا حصہ ہے، میں 264,309 ووٹر تھے، جن میں سے 212,270 کی میپنگ کی گئی۔ ان میں سے 95,439 ووٹرز میں تضاد پایا گیا۔ عادل آباد حلقہ میں 250,455 ووٹروں میں سے 161,056 کی میپنگ کی گئی جن میں سے 71,000 میں غلطیاں پائی گئیں۔