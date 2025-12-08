تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں 44 ممالک کے مندوبین کی شرکت، راموجی فلم سٹی اسٹال بنا توجہ کا مرکز
راموجی گروپ کے نمائندوں نےکئی کمپنیوں اور تنظیموں کے ساتھ حیدرآباد کے قریب بھارت فیوچر سٹی میں "تلنگانہ رائزنگ" گلوبل سمٹ 2025 میں شرکت کی۔
Published : December 8, 2025 at 10:33 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے پیر کو حیدرآباد کے قریب بھارت فیوچر سٹی میں "تلنگانہ رائزنگ" گلوبل سمٹ 2025 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، مرکزی وزیر کشن ریڈی، نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارک، کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، کئی ریاستی وزراء، عوامی نمائندے، معروف اداکار اکینینی ناگارجن، راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چروکوری کرن، اڈانی گروپ کے کرن اڈانی، اور مختلف کمپنیوں اور تنظیموں کے نمائندوں نے سمٹ میں شرکت کی۔
حیدرآباد سے ملحقہ رنگا ریڈی ضلع میں بھارت فیوچر سٹی میں 100 ایکڑ پر منعقد ہونے والا دو روزہ عالمی سربراہی اجلاس منگل کو بھی جاری رہے گا۔ اس میں 44 ممالک کے 154 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں مختلف کمپنیوں نے اسٹال لگائے ہیں۔
راموجی گروپ کے راموجی فلم سٹی اسٹال نے سمٹ میں سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ راموجی فلم سٹی کو محکمہ سیاحت کے اسٹال سیکشن میں دکھایا گیا تھا۔ اسٹال پر ایک خصوصی ویڈیو دکھائی گئی جس میں دنیا کے سب سے بڑے راموجی فلم سٹی میں سیاحت اور فلم پروڈکشن کے مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ ویڈیو میں فلم سٹی میں شوٹ کی گئی بڑی فلموں اور مشہور شخصیات کے فلم سٹی کے سیاحتی مقامات کے دورے کی نمائش کی گئی۔ مہمانوں کو بتایا گیا کہ راموجی فلم سٹی فلم پروڈکشن کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرتا ہے۔
فلم سٹی اسٹال پر موجود راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائرکٹر چروکوری کرن، راموجی فلم سٹی کے ایم ڈی چیروکوری وجئےیشوری، راموجی گروپ کے مشیر سمباشیوا راؤ اور دیگر موجود تھے۔
نیا تلنگانہ ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے:
گلوبل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ نیا تلنگانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست 2047 کے نئے اہداف طے کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ہدف 2047 تک تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے 2047 تک ہندوستانی معیشت کو 30 ٹریلین ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے یقین ظاہر کیا کہ ہدف بلند ہے، لیکن وہ اسے سخت محنت اور سب کے تعاون سے حاصل کریں گے۔
سی ایم ریونت نے کہا کہ سونیا گاندھی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت میں تلنگانہ کا خواب پورا ہوا ہے، اور تلنگانہ ملک کی ایک نئی ریاست ہے۔ انہوں نے تمام شعبوں کے ماہرین کی موجودگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ اگرچہ تلنگانہ کی آبادی ملک کی کل آبادی کا صرف 2.9 فیصد ہے لیکن یہ معیشت میں 5 فیصد کا حصہ ڈالتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ چین کے گوانگ ڈونگ صوبے سے متاثر ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، جس نے گزشتہ 20 سالوں میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور سنگاپور کو رول ماڈل بتاتے ہوئے تلنگانہ میں گوانگ ڈونگ ماڈل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
۔۔۔ہندوستان کی آزادی کے بعد، ہمارے لیڈروں نے ایک نیا آئین اور مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ بنایا۔ ہم تلنگانہ کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ بھی بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے مہاتما گاندھی اور آئین کے بانی ڈاکٹر بی آرامبیڈکر سے اہم ترغیب حاصل کی۔ تلنگانہ کے عوام نے کئی دہائیوں تک علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کی۔ ملک کی صرف 2.9 فیصد آبادی پر مشتمل ہونے کے باوجود ہم ملکی آمدنی میں 5 فیصد حصہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے ریاست کو کسی بھی دوسری ریاست کے برعکس تین زونوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم نے سروس، مینوفیکچرنگ اور زرعی شعبوں کے لیے تین زونز نامزد کیے ہیں۔ ہم انہیں علاج، خالص اور نایاب زون کہتے ہیں۔ - ریونت ریڈی، وزیراعلیٰ۔۔۔
گورنر جشنو دیو ورما نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ تیزی سے ترقی یافتہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا ہدف 2047 تک 3 ٹریلین ڈالرز کی معیشت بننا ہے۔ ہم نے خواتین کے گروپوں کو بس مینجمنٹ بھی دیا ہے۔ ہم نے ہوائی اڈوں، ریلوے اور سڑکوں کو وسعت دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
گلوبل سمٹ میں شرکت کرتے ہوئے امن کے نوبل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ایک منفرد وژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 20 لاکھ کسانوں کے قرضے معاف کردیئے گئے ہیں اور خواتین کو بسوں میں مفت سفر کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت مہاتما گاندھی اور نہرو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔
کیلاش ستیارتھی نے کہا، "چائلڈ لیبر کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ہر ہندوستانی مسائل کا حل دکھاتا ہے۔ ترقی صرف متحد اور پرامن ماحول میں ہی ممکن ہے۔ ہم پوری دنیا کو ایک خاندان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے پاس دنیا کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ ترقی اور بہبود حکومتوں کے اصول ہونے چاہئیں۔"
یہ بھی پڑھیں: