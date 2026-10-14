تلنگانہ میں ڈھائی سال کے دوران 3.77 کروڑ سے زائد ٹریفک خلاف ورزیاں: لاپرواہی سے سالانہ 7,500 اموات
اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث ہر سال اوسطاً 7,500 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 4:54 PM IST
حیدرآباد: ریاست تلنگانہ میں یکم جنوری 2024ء سے 15 اگست 2026ء کے درمیان ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے 3 کروڑ 77 لاکھ 65 ہزار 997 (3,77,65,997) کیسز درج کیے گئے ہیں۔ محکمہ پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بغیر ہیلمٹ بائیک چلانے، غلط سمت میں گاڑی دوڑانے، تیز رفتاری، شراب نوشی اور دورانِ ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال جیسی سنگین خلاف ورزیاں شہریوں کی جان و مال کے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی ہیں۔
اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست میں غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث ہر سال اوسطاً 7,500 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد افراد شدید زخمی یا مستقل معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ ان حادثات کے متاثرین میں صرف 48 فیصد وہ ڈرائیور ہیں جو خود غلطی کے مرتکب ہوئے، جبکہ باقی 52 فیصد وہ بے گناہ راہگیر یا دیگر مسافر ہیں جن کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ دوسروں کی غفلت اور جلد بازی کی بھینٹ چڑھ گئے۔
خلاف ورزیوں کی نوعیت اور تفصیلی اعداد و شمار
بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواری (تقریباً 65 فیصد): مجموعی خلاف ورزیوں کا سب سے بڑا حصہ بغیر ہیلمٹ بائیک چلانے والوں پر مشتمل ہے۔ سڑک حادثات میں سر کی چوٹ کے جان لیوا ثابت ہونے کے واضح شواہد کے باوجود موٹر سائیکل سواروں کی ایک بڑی تعداد اب بھی اس بنیادی حفاظتی تدبیر کو نظر انداز کر رہی ہے۔
رانگ وے (غلط سمت) ڈرائیونگ (42.10 لاکھ سے زائد کیسز): چند منٹ یا مختصر فاصلہ بچانے کی خاطر یک طرفہ ٹریفک کے الٹ سمت گاڑی چلانا ایک سنگین وباء بن چکا ہے، جس کے باعث سامنے سے آنے والی گاڑیوں سے اچانک تصادم کے شدید خطرات پیدا ہوتے ہیں۔
تیز رفتاری / اوور اسپیڈنگ (25.28 لاکھ سے زائد کیسز): رفتار حد سے تجاوز کرنے پر پچیس لاکھ سے زائد چالان کیے گئے۔ تیز رفتاری کی صورت میں گاڑی پر فوری کنٹرول پانا یا ہنگامی بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے حادثے کے مہلک ہونے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
شراب پی کر گاڑی چلانا (8.93 لاکھ سے زائد کیسز): حالتِ نشہ میں اسٹیئرنگ سنبھالنے کے تقریباً نو لاکھ واقعات ریکارڈ پر آئے۔ الکحل کے اثرات ڈرائیور کے حواس، سوجھ بوجھ، ردِعمل اور فیصلے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔
دورانِ ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال (7.25 لاکھ سے زائد کیسز): فون پر بات کرنے یا میسجنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی لمحہ بھر کی توجہ کا ہٹنا بھی خوفناک حادثات پر منتج ہوا ہے۔
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پولیس حکام نے واضح کیا کہ چالان کا جرمانہ ادا کر دینے سے کسی سڑک حادثے کے تباہ کن نتائج کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کی چند سیکنڈ کی لاپرواہی ہنستے کھیلتے گھرانوں کو اجاڑ دیتی ہے اور معصوم بچوں کو عمر بھر کے لیے والدین کے سائے سے محروم کر دیتی ہے۔ حکام نے والدین اور سرپرستوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ نابالغ بچوں کو کسی صورت موٹر سائیکل یا کار چلانے کی اجازت نہ دیں۔ کم عمری میں ڈرائیونگ نہ صرف ان بچوں کی اپنی جان کے لیے خطرہ ہے بلکہ عام شہریوں کی سلامتی کے ساتھ بھی کھلم کھلا کھلواڑ ہے۔