تلنگانہ میں بنی "کڑا لنگی" کی شہرت بیرون ملک تک پھیلی، بدلی رگھوناتھ پورم گاؤں کے بُنکروں کی قسمت

جب ہنر اور روایت ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک سادہ سا گاؤں بھی دنیا کے نقشے پر اپنی شناخت بنا سکتا ہے۔

telangana raghunathpur make kadalungi become famous abroad Urdu News
کڑا لنگی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
حیدرآباد: تلنگانہ کے یادادری بھواناگیری ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں رگھوناتھ پورم آج اپنی بُنائی کی مہارت کے لیے عالمی سطح پر جانا جاتا ہے۔ کرگھوں پر بنی ہوئی "کڑا لنگی" نے اس گاؤں کو براعظموں میں مشہور کر دیا ہے۔ دبئی سے افریقی ملک یوگنڈا تک اس کی مانگ ہے۔ یہ تلنگانہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہینڈلوم کے فن نے اس گاؤں کو روزگار، پہچان اور عزت دی ہے۔

یہ لباس کون بناتا ہے

رگھوناتھ پورم گاؤں نے صدیوں پرانی بُنائی کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ یہاں تقریباً 1,100 خاندان رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پدمشالی برادری سے ہے۔ گاؤں میں 800 سے زیادہ کرگھے اور 400 ہتھ کرگھے مسلسل کام کرتے ہیں، جو کڑا لنگی جیسی مشہور لنگیاں دن رات تیار کرتے ہیں۔

telangana raghunathpur make kadalungi become famous abroad Urdu News
کڑا لنگی میں افریقی لڑکی (ETV Bharat)

کیا چیز اسے خاص بناتی ہے

کڑا لنگی کی انفرادیت اس کے سروں پر لگے آرائشی ٹیسلوں میں ہے جو اسے دیگر لنگیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسے بُننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عمل میں کئی مراحل شامل ہیں۔ ہنر مند بنکر، رنگنے والے اور کاریگر مل کر تقریباً 2,000 کڑا لنگیاں روزانہ تیار کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار، وہ بڑی تعداد میں ممبئی بھیجے جاتے ہیں، جہاں سے انہیں یوگنڈا اور دبئی بھیجا جاتا ہے۔

خواتین میں مقبول

ماسٹر ویور کٹاکم وینکٹیشم بتاتے ہیں کہ رگھوناتھ پورم کی لنگیوں کی یوگنڈا کی خواتین میں بہت مانگ ہے۔ وہاں کے تاجر انہیں مقامی لباس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ مصنوعات حیدرآباد کے بازاروں تک محدود تھیں لیکن اب بین الاقوامی سطح پر ان کی رسائی بڑھ گئی ہے۔

کروڑوں کا کاروبار

تین دہائیوں سے جاری یہ کاروبار اب کروڑوں روپے کا ہے۔ گاؤں کے سینکڑوں خاندانوں کی روزی روٹی اسی پر منحصر ہے۔ رگھوناتھ پورم آج ثابت کرتا ہے کہ جب ہنر اور روایت کا امتزاج ہوتا ہے تو ایک سادہ سا گاؤں بھی دنیا کے نقشے پر اپنی شناخت بنا سکتا ہے۔

