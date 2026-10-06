تلنگانہ ایس آئی آر: مسلمانوں کے خلاف ہوا 'فارم 7' کا استعمال، گوشہ محل میں 122 مسلم ووٹرز کے نام خارج کرنے کی کوشش، اویسی کا الزام
اسد الدین اویسی نے گوشہ محل میں مسلمانوں کو اووٹر لسٹ سے باہر کرنے کےلیے فارم 7 کا بڑے پیمانے پر استعمال کا لزام لگایا۔
By ANI
Published : October 6, 2026 at 3:22 PM IST
حیدرآباد: آل انڈیا مجلسِ اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکنِ پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے تحت آنے والے گوشہ محل اسمبلی حلقے میں ’فارم 7‘ کی بڑی تعداد میں جعلی درخواستیں جمع کروا کر مسلم ووٹرز کو حقِ رائے دہی سے محروم کرنے کی "جان بوجھ کر سازش" کی جا رہی ہے۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، حیدرآباد کے رکنِ پارلیمنٹ نے ریاستی الیکشن اتھارٹی کے ایک حالیہ حکم کا حوالہ دیا جس میں جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی ووٹرز کے نام ہٹانے کی کوششوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "Telangana Chief Electoral Officer issued memo 868 yesterday. In the memo, he wrote that there have been instances of filing of bulk applications in Form 7 before the EROs. It is also alleged that such forms are not genuine. He further wrote to take action against whoever is handing over Form 7 in bulk to the EROs. He also wrote to inquire against those who are giving false statement/declaration in writing in Form 6 A, 7 and 8 and take action. Goshamahal Assembly segment also comes under Hyderabad Parliamentary constituency. In booth no. 28 of this Assembly segment, under deliberate planning, one Mr Janaradan has spoken for deleting the names of 122 people in pre-printed Form 7. We found out that he is a BJP supporter/sympathiser. All these 122 names belong to members of Muslim community. We checked names of about 60 people, they had their names in 2002 and 2026 voter lists, even in the draft list. They were issued notices and they replied to the same... We demand from the Election Commission of India that as per the letter issued by CEO Telangana yesterday, take action and order an inquiry. I am thankful to the BLO of booth no. 28 which did not accept this. BLA of our party has collected those forms. Look what is being done...I demand the CM to not just issue statements but look into all of this..."— ANI (@ANI) October 6, 2026
اویسی نے کہا، "تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے پانچ اکتوبر کو ایک میمو جاری کیا تھا۔ اس میں جی ایچ ایم سی کمشنر کے ساتھ ساتھ تمام ڈسٹرکٹ کلیکٹرز اور الیکشن آفیسرز کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی گئی تھی کہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (ای آر اوز) کو ’فارم 7‘ کی بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ میمو میں کہا گیا تھا کہ یہ درخواستیں اصلی نہیں ہیں اور حکام کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ غلط بیانی کرنے والوں کے خلاف ’عوامی نمائندگی ایکٹ‘ کی دفعہ 31 کے تحت کارروائی کریں اور ’ووٹرز کی رجسٹریشن کے قواعد‘ کے قاعدہ 20 کے تحت تحقیقات بھی کریں۔"
دستاویزات پیش کرتے ہوئے، اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے الزام لگایا کہ گوشہ محل میں بوتھ نمبر 28 پر اقلیتی برادری کے اہل ووٹرز کے نام ہٹانے کے لیے ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔
اے آئی ایم آئی ایم سربراہ نے کہا، "ہم الیکشن کمیشن کے سامنے گوشہ محل اسمبلی حلقے کے بوتھ نمبر 28 کا ایک مخصوص واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، 122 ووٹرز کے نام خارج کرنے کے لیے پہلے سے پُر شدہ ’فارم 7‘ درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ درخواست دہندہ ٹوڈو مورتی جناردھن ہے، جس کا فون نمبر فارم پر درج ہے اور وہ بی جے پی کا حامی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ جن 122 افراد کے نام خارج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کا تعلق مسلم برادری سے ہے جن کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں شامل ہیں اور حالیہ مسودہ فہرستوں (ڈرافٹ لسٹس) میں بھی موجود تھے۔"
ناموں کے اخراج کی ان کوششوں کو مکمل طور پر سازش قرار دیتے ہوئے، اویسی نے ایک معمر مقامی رہائشی کی مثال دی جن کا نام اخراج کے لیے جمع کرائی گئی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، "مرزا فاروق بیگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں 'فارم 7' کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ 85 سالہ معزز شہری ہیں، یہیں پیدا ہوئے اور 15 افراد پر مشتمل خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پورا محلہ انہیں جانتا ہے۔ ان کا نام 2002 اور حالیہ مسودہ فہرست کے علاوہ دہائیوں سے ووٹر لسٹ میں شامل رہا ہے۔ اس کے باوجود، ان کے ووٹنگ کے حقوق ختم کرنے کے لیے ایک فرضی 'فارم 7' جمع کرایا گیا۔"
اویسی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر زور دیا کہ وہ فرضی دعوے کرنے والوں کے خلاف فوری تادیبی کارروائی کرے ا۔ انہوں نے فارم کو مسترد کرنے پر مقامی بوتھ حکام کی ستائش کی۔
اویسی نے مزید کہا، "ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کی ہدایات پر عمل کرے اور جھوٹے بیانات دینے والوں کے خلاف 'عوامی نمائندگی ایکٹ 1950' کی دفعہ 31 کے تحت فوری قانونی کارروائی شروع کرے، اور ساتھ ہی رول 20 کے تحت تحقیقات کا حکم بھی دے۔ میں بوتھ نمبر 28 پر تعینات مستعد بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان جعلی فارمز کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور میں اپنی پارٹی کے بوتھ لیول ایجنٹ (بی ایل اے) کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فوری طور پر ان دستاویزات تک رسائی حاصل کی۔"
#WATCH | Hyderabad, Telangana: On INDIA bloc MPs' protest march to ECI in Delhi, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " i did not go there because i am not a part of that (alliance). begani shaadi mein mera kya kaam? the process for the selection of chief election commissioner, which is wrong. it is completely in favour of the executive...the process needs to be changed. selection of the chief election commissioner is the biggest problem. that is wrong; that has to be corrected. even during the sir process in bihar, i had spoken up...i demand that the law for selection of cec be chan ged. have cji, pm and lop make the selection. this sir is wrong. i believe that sir is an nrc through the backdoor..."<="" p>— ani (@ani) October 6, 2026
اس موقع پر ایم آئی ایم صدر نے دہلی میں سی ای سی گیانیش کمار کی برطرفی کو لے کر جاری انڈیا بلاک کے احتجاج پر کہا کہ، "میں وہاں نہیں گیا کیونکہ میں اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوں۔۔۔۔بے گانے کی شادی میں میرا کیا کام۔۔۔چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب کا عمل ہی ناقص ہے۔ یہ مکمل طور پر انتظامیہ (ایگزیکٹو) کے حق میں جھکا ہوا ہے۔۔۔ اس عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب بذاتِ خود سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، اسے درست کیا جانا چاہیے۔ میں نے بہار میں 'ایس آئی آر' کے عمل کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی تھی، میرا مطالبہ ہے کہ سی ای سی کے انتخاب سے متعلق قانون کو تبدیل کیا جائے۔ یہ انتخاب چیف جسٹس آف انڈیا، وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشترکہ کمیٹی کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ یہ 'ایس آئی آر' کا عمل ناقص ہے۔ میرا ماننا ہے کہ 'ایس آئی آر' دراصل پچھلے دروازے سے متعارف کرایا گیا 'این آر سی' ہی ہے۔"
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