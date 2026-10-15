تلنگانہ میں عالمی تعلیمی معیار، غیرملکی جامعات کے لیے کشش کا باعث: میئر ساؤتھ یارکشائر اولیور کوپارڈ
بیرون ملک تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبا یا تو وہیں بہترین ملازمتیں حاصل کرلیتے ہیں یا پھر وطن آکر تجارتی منصوبے بناتے ہیں۔
Published : October 15, 2026 at 4:07 PM IST
حیدرآباد: برطانیہ کے خطے ساؤتھ یارکشائر کے میئر اور شیفیلڈ ہیلم یونیورسٹی کے نمائندے اولیور کوپارڈ نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بین الاقوامی تعلیمی معیارات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس کے سبب متعدد نامور غیر ملکی جامعات یہاں اپنے کیمپس قائم کرنے میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں۔ اولیور کوپارڈ، جو آئی سی ایف اے آئی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعلیم و تحقیق کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے لیے حیدرآباد کے دورے پر ہیں، نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں جہاں ان کی ذہنی، علمی اور فکری نشوونما ہو۔
انہوں نے واضح کیا کہ حیدرآباد کی ترقی اور تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں مزید عالمی یونیورسٹیاں یہاں اپنے کیمپس کھولیں گی۔ کوپارڈ کے مطابق بھارتی طلبہ میں علم کی جستجو بے مثال ہے۔ بیرون ملک تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبا یا تو وہیں بہترین ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں یا پھر وطن واپس آ کر اپنے صنعتی و تجارتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے تقریباً 20,000 طلبہ شیفیلڈ ہیلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ برطانوی یونیورسٹیاں بھارتی طلبہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ پرعزم رہتی ہیں۔
کوپارڈ نے مزید بتایا کہ گزشتہ دو تین سالوں سے عالمی معیارات کے مطابق تحقیق اور تعلیمی ترقی پر حکومتی سطح پر متعدد بات چیت اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت (AI) کے موضوع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے دو دھاری تلوار قرار دیا اور کہا کہ اس کے تعمیری استعمال کے اثرات انتہائی مثبت ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں ماہرین اور محققین AI کے ذریعے انقلابی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، مثلاً بیماریوں کے تشخیصی نتائج چند سیکنڈز میں حاصل کیے جا رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان کے شہر پشاور میں اسکول کی چھت گرنے سے 28 طلباء سمیت 29 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی موجودہ صورتحال کے باعث کئی بھارتی طلبہ وہاں جانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، جبکہ اس کے برعکس برطانوی جامعات نے بھارتی طلبہ کی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں جن میں ویزا فیس اور تعلیمی امور میں حکومتی پالیسیوں کے تحت دی جانے والی معاونت شامل ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہوں نے دہلی کے مقابلے حیدرآباد کے موسم کو زیادہ خوشگوار قرار دیا، ٹی ہب (T-Hub) کے انفراسٹرکچر کو دنیا کے صفِ اول کے اداروں کے مساوی قرار دیا اور حیدرآبادی بریانی کے منفرد ذائقے کی بھی تعریف کی۔