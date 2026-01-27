تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان، 11 فروری کو ووٹنگ، 13 فروری کو نتائج
تلنگانہ میں 116 میونسپلٹیز، 7 کارپوریشنز کے انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ریاست میں انتخابی ضابطہ نافذ العمل ہو گیا۔
Published : January 27, 2026 at 6:51 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودینی نے اعلان کیا ہے کہ 11 فروری کو ووٹنگ جبکہ 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ یہ انتخابات ریاست کی 116 میونسپلٹیوں اور 7 میونسپل کارپوریشنز میں منعقد ہوں گے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق نامزدگیوں کا عمل کل سے شروع ہو کر اسی ماہ 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ 31 تاریخ کو کاغذاتِ نامزدگی کی جانچ ہوگی جبکہ 3 فروری تک امیدوار اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ اگر کسی مقام پر ری پولنگ کی ضرورت پڑی تو وہ 12 فروری کو کرائی جائے گی۔
ریاست بھر میں کل 2,996 وارڈز اور ڈویژنز کے لیے انتخابات ہوں گے، جن میں 52.43 لاکھ ووٹرز اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں گے۔ ان میں 26.80 لاکھ خواتین، 25.62 لاکھ مرد جبکہ 600 دیگر ووٹرز شامل ہیں۔ پولنگ کے لیے 8,203 پولنگ اسٹیشنز، 136 کاؤنٹنگ مراکز اور 16,301 بیلٹ بکس قائم کیے جائیں گے۔ نوٹیفکیشن کے اجرا کے ساتھ ہی پورے ریاست میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ کر دیا گیا ہے۔
الیکشن کمشنر نے بتایا کہ 16 فروری کو میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین، کارپوریشن میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے ضلعی کلکٹروں اور ایس پیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی گئی جس میں چیف سیکریٹری، ڈی جی پی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔
بلدیاتی انتخابات میں مختلف طبقات کے لیے ریزرویشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو انتخابات میں کانگریس، بی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ کانگریس اور اپوزیشن جماعتیں بھرپور انتخابی مہم کی تیاری میں مصروف ہیں۔