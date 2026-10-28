جامعہ ملیہ کے طلبہ کی حمایت میں حیدرآباد کی مانو یونیورسٹی میں احتجاج، مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کا الزام
جامعہ ملیہ کے طلبہ کی حمایت میں حیدرآباد کی مانو یونیورسٹی میں احتجاج کیا گیا، طلبا نے مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔
By ANI
Published : October 28, 2026 at 12:26 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (MANUU) کے طلبہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ (JMI) کے طلبہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے یونیورسٹی کے اندر مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ مظاہرین پلے کارڈز کے ساتھ جمع ہوئے تاکہ نئی دہلی کی جامعہ یونیورسٹی میں جاری تحریک کی حمایت کر سکیں، اور انہوں نے انتظامیہ کے احتساب، کیمپس کے حقوق اور طلبہ کی نمائندگی پر تشویش کا اظہار کیا۔
ادارتی شکایات کو اجاگر کرتے ہوئے، احتجاج میں شریک 'مانو' کے ایک طلبہ رہنما نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے طلبہ کی نمائندگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مانو کے ایک طالب علم نے کہا، "ہم پچھلے دو سالوں سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن جامعہ کے طلبہ پچھلے 20 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک یونین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ماورائے عدالت زمینی حقائق موجود ہیں۔ وہاں کوئی احتساب اور کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے۔ ہم انتظامیہ سے قانونی علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ میں سے کوئی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے باہر نہیں آیا۔ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے طلبہ کی نمائندگی کی ضرورت ہے۔ ہم جامعہ میں مسلم شناخت کو (نشانہ) بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔"
اس سے قبل منگل کے روز، جامعہ ملیہ اسلامیہ (JMI) نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو ایک 'حتمی' وارننگ جاری کی، جس میں ان سے یونیورسٹی کے نارتھ کیمپس میں واقع گلستانِ غالب بلڈنگ اور غالب لان کو فوری طور پر خالی کرنے کا کہا گیا۔ یہ معلومات احتجاجی طلبہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک نوٹس کے مطابق سامنے آئی ہیں۔
نوٹس میں لکھا تھا، "گلستانِ غالب بلڈنگ، جس میں شعبہ سیاسیات (پولیٹیکل سائنس) اور شعبہ معاشیات (اکنامکس) واقع ہیں، وہاں آپ کی موجودگی غیر قانونی ہے اور اس سے ان محکموں کے ہموار کام کاج میں خلل پڑ رہا ہے۔" نوٹس میں طلبہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بلڈنگ اور غالب لان میں دھرنے کی جگہ کو خالی کر دیں اور اپنے ساتھیوں سمیت کیمپس سے چلے جائیں۔
اس میں مزید کہا گیا، "مذکورہ بالا حالات کے پیشِ نظر، آپ کو یہ آخری موقع دیا جاتا ہے کہ اس نوٹس کی وصولی پر، بغیر کسی تاخیر کے نارتھ کیمپس میں واقع مذکورہ عمارت کے ساتھ ساتھ غالب لان میں دھرنے کی جگہ کو فوری طور پر خالی کر دیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیمپس چھوڑ دیں۔" یونیورسٹی نے خبردار کیا کہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں تادیبی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس میں مزید کہا گیا، "اگر آپ مذکورہ جگہ کو فوری طور پر خالی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف انضباطی اور قانونی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔"
اس سے قبل، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیمپس میں کئی دنوں سے جاری شدید احتجاج کے بعد، دو دہائیوں سے معطل اپنی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین کا آئین منظور ہونے کے 15 دنوں کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے 26 اکتوبر 2026 کو جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق، جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کی انتظامیہ یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد عمل میں آئے گی۔ یہ اعلان طلبہ کے کئی دنوں کے احتجاج کے بعد سامنے آیا تھا، جو منتخب اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جسے یونیورسٹی انتظامیہ نے 2006 میں تحلیل کر دیا تھا۔
تاہم، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے احتجاجی طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے نوٹس کو مسترد کر دیا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ ان کی 14 دنوں سے جاری یہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک ان کے تمام مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، جن میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی اور انتخابات کی ایک یقینی تاریخ کا اعلان شامل ہے۔ طلبہ نے یہ بھی واضح کیا کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبہ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ انہوں نے میڈیا کی ان رپورٹوں کو خارج کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ طلبہ نے انتظامیہ کی یقین دہانیوں کو قبول کر کے احتجاج ختم کر دیا ہے۔
طلبہ کا موقف تھا کہ نوٹس میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا کوئی واضح عہد نہیں کیا گیا، جو کہ اس تحریک کا مرکزی مطالبہ ہے۔ نوٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ اس میں مبہم یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس یونین کے آئین کی منظوری کی ٹائم لائن بتانے یا یونین کے انتخابات کے انعقاد کے لیے واضح روڈ میپ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ پیش رفت کیمپس میں کئی دنوں کے مظاہروں اور بھوک ہڑتال کے بعد ہوئی ہے، جہاں طلبہ یونیورسٹی پر منتخب اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرنے اور انتخابی عمل کی واضح ٹائم لائن دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔