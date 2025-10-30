تلنگانہ: گردہ عطیہ کرنے باوجود بیٹے کی جان بچانے میں ماں ناکام
ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بی پی اور ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ سگریٹ و شراب نوشی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
Published : October 30, 2025 at 4:07 PM IST
پروتھاگیری: تلنگانہ کے پروتھاگیری میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ماں نے اپنا گردہ عطیہ کرنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کی جان نہ بچا سکی۔ تفصیلات کے مطابق ماں سوماکا نے بیٹے چنتاکیالا ناگاراجو کی جان بچانے کے لیے اپنا گردہ عطیہ کر دیا جبکہ علاج پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود اہل خانہ کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔
رشتہ داروں کے مطابق، پرواتھاگری منڈل کے گاؤں وڈلکونڈا سے تعلق رکھنے والا چنتاکیالا ناگاراجو (33) کچھ عرصے سے گردے کے عارضہ میں مبتلا تھا اور حیدرآباد میں زیر علاج تھے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی ماں سوماکا اپنا گردہ عطیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ٹرانسپلانٹ کی سرجری دس دن قبل حیدرآباد کے ایک نجی اسپتال میں کی گئی۔ دونوں ماں اور بیٹے کو پیر کو ڈسچارج کردیا گیا تھا۔ تاہم، منگل کی صبح ناگراجو کی حالت بگڑ گئی اور اسپتال لے جانے کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
نیفرالوجی کی سینئر پروفیسر ڈاکٹر منیشا سہائے اور ان کی ٹیم نے 30-40 سال کی عمر کے تقریباً 75 نوجوانوں پر تحقیق کی جنہیں گردے کی بیماری کی نشاندہی کے بعد عثمانیہ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ مریضوں کا تعلق حیدرآباد اور آس پاس کے اضلاع سے تھا۔ انہیں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل نہیں تھے جو گردوں کو شدید نقصان پہنچاسکتے ہیں۔ تاہم، انہیں گردے کی دائمی بیماری کی شکایت کے بعد داخل کیا گیا تھا۔
جب ان مریضوں میں گردے کی بایپسی کی گئی تو اندرونی تہوں میں شدید سوزش دیکھی گئی۔ متاثرین میں زیادہ تر چھوٹے تاجر، ڈرائیور اور دیگر معمولی مزدور شامل تھے، کچھ کسانوں میں بھی اس مسئلے کی نشاندہی کی گئی۔ ڈاکٹر منیشا سہائے نے کہا کہ "ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ آیا گرم موسم میں کام کرنا، فضائی آلودگی اور درد کش ادویات کا زیادہ استعمال گردے کے امراض میں اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ سہائے نے کہا کہ ان وجوہات پر گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے۔
یہ بھی پڑھیں: یہ علامات گردے کے مکمل طور پر خراب ہونے سے تقریباً 3 ماہ قبل جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں نظرانداز کرنے کی غلطی نہ کریں!
انہوں نے کہا کہ "ہر کسی کو گردے کی صحت کے بارے میں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، چاہے انہیں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں کیوں نہ ہوں۔ بہت سے معاملات میں بیماری کے بڑھنے تک علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ اگر کوئی پرانی بیماری نہ بھی ہو تب بھی سال میں ایک بار گردے کا معائنہ کرانا چاہیے۔ بی پی اور ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھنے کے علاوہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور دیگر نشہ آور چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مناسب ورزش کریں اور روزانہ غذائیت سے بھرپور غذا کھائیں۔ پانی زیادہ پئیں، درد کش ادویات کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی کریں۔"