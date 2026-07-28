تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ، می سیوا کے ذریعے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، اویسی نے خیر مقدم کیا، بی جے پی کا اعتراض
تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری حکمنامے کے مطابق فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ می سیوا کے شہری خدمات کے پورٹل کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔
Published : July 28, 2026 at 1:21 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں الیکٹرانک "تلنگانہ فیملی رجسٹر" قائم کرنے اور می سیوا پلیٹ فارم کے ذریعے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عوام کو سرکاری خدمات کی فراہمی آسان بنانا، خاندانی معلومات کی تصدیق کے عمل کو یکساں بنانا اور ہر خاندان کا مستند ریکارڈ آسانی سے دستیاب کرانا ہے۔
تاہم حکومت کے اس فیصلے پر اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے سخت اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ اقدام مبینہ طور پر "غیر قانونی ووٹ بینک" کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مختلف سرکاری خدمات سے فائدہ اٹھانے کے دوران شہریوں کو اپنے خاندان سے متعلق مستند اور قابل اعتماد دستاویزات پیش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی مسئلے کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیملی رجسٹر متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ می سیوا کے شہری خدمات کے پورٹل کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔
فیملی رجسٹر میں کیا معلومات ہوں گی؟
حکومت کے مطابق ہر خاندان کے لیے ایک منفرد فیملی رجسٹر شناختی نمبر جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رجسٹر میں درج ذیل معلومات شامل ہوں گی:
- خاندان کے سربراہ کا نام
- خاندان کے تمام افراد کے نام
- ہر فرد کا خاندان کے سربراہ سے رشتہ
- عمر
- تاریخ پیدائش
- جنس
- ہر فرد کا آدھار نمبر
- خاندان کا موجودہ پتہ
حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ تمام ریکارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹل (الیکٹرانک) شکل میں محفوظ کیا جائے گا تاکہ ضرورت کے وقت آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے تلنگانہ حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بروقت اقدام قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ تلنگانہ حکومت نے می سیوا کے ذریعے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اویسی نے بتایا کہ انہوں نے کانگریس رہنما فہیم قریشی کے ساتھ مل کر حکومت کے سامنے اس سلسلے میں نمائندگی کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران قابل قبول 12 دستاویزات میں شامل ہے۔ اگر کسی غریب یا دستاویزات سے محروم شہری کو نوٹس موصول ہوتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ اس کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔
حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور محمد علی شبیر نے بھی تلنگانہ حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست کے غریب اور ضرورت مند خاندانوں کو کافی سہولت حاصل ہوگی۔
دوسری جانب تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت ایس آئی آر کے دوران اپنے مبینہ "غیر قانونی ووٹ بینک" کو بچانے کے لیے جلد بازی میں فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس، بی آر ایس اور ایم آئی ایم نے برسوں تک مبینہ طور پر غیر قانونی ووٹ بینک کو تحفظ فراہم کیا، لیکن اب ایس آئی آر کی جانچ کے باعث ان کی سیاسی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔
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رام چندر راؤ نے کہا کہ بی جے پی ریاست کی انتخابی فہرستوں میں کسی بھی غیر قانونی روہنگیا، بنگلہ دیشی یا پاکستانی شہری کو شامل رہنے نہیں دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جماعت اس معاملے پر سڑکوں سے لے کر عدالتوں تک ہر سطح پر جدوجہد کرے گی۔ تلنگانہ حکومت کا کہنا ہے کہ فیملی رجسٹر کا مقصد صرف عوام کو بہتر سرکاری خدمات فراہم کرنا، خاندانی معلومات کا مستند ریکارڈ تیار کرنا اور سرکاری نظام میں شفافیت اور سہولت کو فروغ دینا ہے، جبکہ اس فیصلے پر سیاسی سطح پر مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔