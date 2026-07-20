نیشنل پولیس اکیڈمی میں خاتون آئی پی ایس ٹرینی کو جنسی ہراسانی کا سامنا، ساتھی پر سنگین الزامات
خاتون ٹرینی افسر نے اپنے ہی ساتھی پر کئی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ مزید تفصیل پڑھیں
Published : July 20, 2026 at 9:36 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں زیر تربیت خاتون آئی پی ایس ٹرینی آفیسر کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ ان خبروں نے کھلبلی مچا دی ہے۔ خاتون آئی پی ایس ٹرینی نے یہ الزامات اپنے ہی ساتھی افسر پر لگائے ہیں۔
خاتون ٹرینی افسر کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے اسے کئی دنوں تک جنسی طور پر ہراساں کیا۔ معاملہ کو بڑھتا دیکھ کر عطاپور پولیس نے ہفتہ کی دیر رات ایک کیس درج کیا۔ خبر کے مطابق، اپنی شکایت میں خاتون ٹرینی افسر نے الزام لگایا کہ اس کے بال کھینچے گئے اور اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ مزید برآں، اس کی گردن پر ایک چاقو رکھا گیا تھا اور اسے ہراساں کرنے کی دیگر اقسام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
ویڈیوز ریکارڈ کرکے بلیک میل کرنے کی کوشش
مباشرت کی ویڈیوز بھی اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کی گئیں اور اسے اس کے شوہر کو بھیجنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ شکایت 18 جولائی کو عطاپور پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی۔ شکایت کے مطابق، کرناٹک سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ خاتون ٹرینی، جسے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت آئی پی ایس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، نے آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع سے تعلق رکھنے والے اپنے ساتھی ٹرینی، ادے کرشنا ریڈی کے خلاف متعدد الزامات عائد کیے ہیں۔
ساتھیوں کے ساتھ زبردستی تعلقات بنانے کا الزام
خاتون ٹرینی افسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ 23 جون سے ملزم نے اسے واٹس ایپ پر قابل اعتراض پیغامات بھیجنا شروع کیے اور دیگر ساتھی ٹرینیز کے سامنے اس کے بارے میں تضحیک آمیز کلمات کہے۔ خاتون کی شکایت کے مطابق، ادے کرشنا نے اس پر دیگر ساتھیوں کے ساتھ زبردستی تعلقات بنانے کا الزام بھی لگایا اور اعتراف جرم کرنے کے لیے اسے ہراساں کیا۔
زبردستی اپنے کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا اور.......
ملزم ادے کرشنا تلگو میں اس کے ساتھ مسلسل بدسلوکی کرتا تھا۔ شکایت کے مطابق، ملزم نے زبردستی اس کا موبائل فون چھین لیا اور اسے اپنی پرائیویٹ چیٹس دکھانے پر مجبور کیا۔ اس ماہ کی 8 تاریخ کو، وہ مبینہ طور پر اسے زبردستی اپنے کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا اور اس پر موبائل فون کا پاس ورڈ ظاہر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ خاتون ٹرینی افسر کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری رہا۔
دوبارہ اس پر زبردستی کرنے کی کوشش
اگلے دن، 9 جولائی کو، رات 9 بجے کے قریب، اس نے دوبارہ اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس پر چھری رکھ دی گئی۔ 10 جولائی 2026 کی رات کو خاتون ٹرینی پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور ایک نجی ویڈیو بنائی گئی۔ یہ ویڈیو اس کے شوہر کو بھیج کر اسے بلیک میل کیا گیا۔ پولیس شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف متعدد جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں۔
ٹرینی افسر کی شکایت کی بنیاد پر ملزم ادے کرشنا کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفتیش کی جارہی ہے اور شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
بدتمیزی کی وجہ سے ایک الہام تنزلی میں بدل گیا
واضح رہے کہ ملزم ادے کرشنا ریڈی کا تعلق سنگارایاکونڈہ منڈل کے اولاپلیم گاؤں سے ہے۔ اس کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی اور اس نے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے سبزی بیچ کر اپنی دادی کی کفالت کی۔ اسے 2013 میں پولیس کانسٹیبل کے طور پر منتخب کیا گیا اور 2018 تک اس نے خدمات انجام دیں۔ اپنی سروس کے دوران انہیں اس وقت شدید چوٹ لگی جب ایک سرکل انسپکٹر (CI) نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ان کی توہین کی۔ اس ذلت کو وہ برداشت نہ کرسکے، اس نے سول سروسز کے امتحان کی تیاری کے لیے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ چار بار ناکام ہونے کے باوجود، وہ پرعزم رہا اور اپنی پانچویں کوشش میں کامیاب ہوا، 360واں رینک حاصل کیا اور بہت سے لوگوں کے لیے تحریک بن گیا۔ ادے کرشنا ریڈی جو اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد پولیس افسر بننے والے تھے، اب جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔