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خاتون ٹرینی آئی پی ایس افسر ہراسانی کیس میں نیا موڑ: ملزم نے فرار ہونے کا ڈرامہ رچایا، خودکشی کی کوشش

ملزم نے ایک خط بھی لکھا ہے جس میں خاتون ٹرینی آفیسر سمیت چار افراد پر الزام لگایا گیا ہے۔

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خاتون ٹرینی آئی پی ایس افسر ہراسانی کیس میں نیا موڑ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 21, 2026 at 4:52 PM IST

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حیدرآباد، تلنگانہ: ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد میں واقع نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاتون ٹرینی آئی پی ایس افسر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے معاملہ کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سے قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ پیر کے روز ملزم ٹرینی آئی پی ایس افسر ادے کرشنا ریڈی نے خودکشی کی کوشش کی۔

منگل کو کیس نے نیا موڑ لیا۔ ملزم ٹرینی آئی پی ایس افسر ادے کرشنا ریڈی نے خودکشی کی کوشش کی اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پیر کو ملزم کے خلاف پورے دن کی تلاش شروع کی گئی۔ پولیس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ سارا واقعہ رچایا گیا اور اس نے صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کیا۔

ملزم نے پریشان ہو کر ضرورت سے زیادہ شراب پی لی

عطاپور پولیس نے ہفتہ کی رات ایک خاتون ٹرینی آئی پی ایس افسر کی شکایت کے بعد مقدمہ درج کیا تھا کہ ادے کرشنا ریڈی نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں اسے جنسی طور پر ہراساں کیا۔ اس سے پریشان ہو کر ادے کرشنا ریڈی اتوار کو امیرپیٹ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا۔ وہاں اس نے کچھ کھائے پیے بغیر ضرورت سے زیادہ شراب پی اور بے ہوش ہو گیا۔ پیر کی صبح اسے جگانے کی کئی کوششیں کی گئیں لیکن وہ نہیں اٹھا۔

ہراسانی کے کیس سے بچنے کے لیے اقدام

ملزم ادے کرشنا کے بھائی پرنئے کرشنا ریڈی اور کچھ دوسرے دوستوں کو شبہ ہے کہ اس نے اپنے بستر کے قریب شراب اور سینیٹائزر کی بوتل ملنے کے بعد خودکشی کی کوشش کی تھی۔ پریشان ہوکر صبح ساڑھے 9 بجے اسے ایک پرائیویٹ اسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے اس کے خون کے نمونے جانچ کے لیے بھیجے۔ منفی رپورٹ موصول ہونے کے بعد، پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ملزم ادے کرشنا ریڈی نے ہراسانی کے کیس سے بچنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی ہوگی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے نشے کی حالت میں خودکشی نوٹ لکھا تھا۔

سی سی ٹی وی فوٹیج بھی قبضے میں لے لی گئی

دریں اثنا، حکام نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک داخلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ رپورٹ مرکزی حکومت کو بھیجی جائے گی اور ملزم ادے کرشنا ریڈی کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، عطاپور پولیس نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں حکام سے ملاقات کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔

ایک سال سے تعلقات میں تھا خاتون آئی پی ایس ٹرینی کے ساتھ

ملزم ادے کرشنا ریڈی نے خط میں لکھا کہ وہ ایک سال سے ایک خاتون آئی پی ایس ٹرینی کے ساتھ تعلقات میں تھا اور وہ اور چار دیگر لوگ اس کی خودکشی کی کوشش کی وجہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ خاتون نے ان کے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹ کی تھی۔ ادے کے بھائی پرنئے کرشنا ریڈی نے کہا کہ ان کے بھائی کے خلاف پھیلائے جانے والے تمام پروپیگنڈے جھوٹے ہیں۔

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