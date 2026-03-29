تلنگانہ اسمبلی میں والدین کی دیکھ بھال سے متعلق بل منظور، لاپرواہی پر تنخواہ سے ہوگی کٹوتی
تلنگانہ کے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ’اس قانون کا مقصد بزرگ والدین کو تحفظ اور مالی سہارا فراہم کرنا ہے‘۔
Published : March 29, 2026 at 6:19 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ اسمبلی نے ایک اہم قانون منظور کیا ہے جس کے تحت ایسے ملازمین کی تنخواہ سے کٹوتی کی جائے گی جو اپنے معمر والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ بل پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ والدین اپنی پوری زندگی بچوں کی پرورش میں صرف کر دیتے ہیں، مگر بعض اوقات بچے خود مختار ہونے کے بعد انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس قانون کا مقصد بزرگ والدین کو تحفظ اور مالی سہارا فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2007 میں مرکزی حکومت نے بزرگوں کے لیے قانون بنایا تھا، مگر اس میں مالی مدد کی حد 10 ہزار روپے تک محدود تھی۔ موجودہ قانون اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش ہے اور اسے ایک سماجی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
اہم نکات:
- یہ قانون سرکاری ملازمین، پبلک سیکٹر اداروں اور نجی شعبے کے ملازمین سب پر لاگو ہوگا۔
- والدین کو نظر انداز کرنے کی صورت میں ملازم کی تنخواہ سے 15 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 10 ہزار روپے کاٹ کر براہ راست والدین کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔
- متاثرہ والدین ضلع کلکٹر کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں، جس پر 60 دن کے اندر تحقیقات مکمل کی جائیں گی۔
اپیل کا نظام:
اگر کسی فریق کو فیصلے پر اعتراض ہو تو وہ ریاستی سطح پر قائم بزرگوں کے کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے، جس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کرے گا۔ اپیل 45 دن کے اندر دائر کرنا ہوگی اور کمیشن 60 دن میں فیصلہ سنائے گا۔
اگر والدین میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو پوری رقم زندہ رہنے والے والد یا ماں کو ملے گی، جبکہ دونوں کے انتقال کی صورت میں مناسب دستاویزات کی بنیاد پر کٹوتی ختم کر دی جائے گی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ یہ قانون محض سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک سماجی مداخلت ہے، جس کا مقصد خاندانی اقدار کو مضبوط بنانا اور بزرگوں کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔