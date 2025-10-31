حیرت انگیز: تلنگانہ ہاسپٹل نے زندہ مریض کو بھیج دیا مردہ خانہ، تحقیقات کا حکم
اس واقعے نے غم و غصے کو جنم دیا اور اسپتال کی لاپرواہی اور مریضوں کی دیکھ بھال پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
Published : October 31, 2025 at 4:11 PM IST
محبوب آباد، تلنگانہ: ایک چونکا دینے والے واقعہ میں، تلنگانہ کے محبوب آباد کے سرکاری اسپتال کا عملہ 'غلطی سے' ایک مریض کو زندہ ہی مردہ خانے میں لے گیا، جس سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا۔ حکام نے مبینہ غفلت کے سبب سرکاری انکوائری کا حکم دیا ہے۔
مریض، جس کی شناخت راجو کے طور پر کی گئی ہے، جو چننا گودور منڈل کے جیارام گاؤں کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور ہے، ٹانگ میں درد اور گردے سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے کئی بار اسپتال آیا۔ پھر بھی، اسپتال کے عملے نے مبینہ طور پر اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس آدھار شناختی کارڈ نہیں تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ جمعرات کو، راجو اسپتال کے مردہ خانے کے قریب گر گیا۔ جس کے بعد اسپتال کے عملے نے اسے مردہ سمجھ لیا۔
زندہ کو مردہ خانے منتقل کرکے دروازہ بند کر دیا
پولیس نے کہا، "اس کے جواب نہ دینے کے بعد، اسپتال کے عملے نے اسے مردہ تصور کیا اور اس کی لاش کو مردہ خانے کے برآمدے میں منتقل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا،" پولیس نے بتایا۔ "کچھ دیر بعد صفائی کے کارکنوں نے نقل و حرکت کے آثار دیکھے اور ہمیں الرٹ کیا۔ ہم فوری طور پر موقع پر پہنچے اور راجو کو مناسب طبی امداد فراہم کرنے کو یقینی بنایا، جس سے اس کی حالت مستحکم ہو گئی۔"
اسپتالوں میں مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کا مطالبہ
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، اسپتال کے میڈیکل آفیسر نے کہا کہ اسپتال نے واقعہ کی اندرونی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ "ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف تادیبی کارروائی کا وعدہ کیا ہے،" انہوں نے کہا اور یقین دلایا کہ شناخت یا حاضرین کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو علاج سے محروم نہیں کیا جائے گا۔
اس واقعے نے رہائشیوں اور اسپتال کے عملے میں غصے کو جنم دیا ہے، بہت سے لوگوں نے حکومت کے زیر انتظام اسپتالوں میں جوابدہی اور مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کا مطالبہ کیا ہے۔