ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کی 'کلیانہ لکشمی' اور 'شادی مبارک' اسکیموں پر روک لگا دی
عرضی گزار کی دلیل ہے کہ، یہ اسکیمیں بغیر کسی قانونی شق کی حمایت کے بنائی گئیں اور نافذ کی جارہی ہیں۔
Published : August 13, 2026 at 2:34 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ ہائی کورٹ نے 'کلیانہ لکشمی' اور 'شادی مبارک' اسکیموں پر عمل آوری پر روک لگانے کا عبوری حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے ان اسکیموں کے بارے میں 2014 سے جاری آٹھ سرکاری احکامات (جی اوز) کے نفاذ کو روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ان جی اوز کی بنیاد پر منتخب مستفیدین کو کوئی ادائیگی نہ کی جائے۔ ایڈوکیٹ وجے گوپال نے ان حکومتی احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ جسٹس این وی شراون کمار نے بدھ کو اس معاملے کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سکیموں پر عمل درآمد کے لیے جاری کیے گئے حکومتی احکامات غیر آئینی ہیں۔
عرضی میں دلیل دی گئی ہے کہ، "حکومت نے 2014 میں ان اسکیموں کو شروع کیا اور ایس سی، ایس ٹی، اور اقلیتی برادریوں کی غیر شادی شدہ نوجوان خواتین کو مالی امداد فراہم کرنے کے مقصد سے کئی جی اوز جاری کیے۔ بعد میں، انہیں بی سی اور ای بی سی کمیونٹیز تک بڑھا دیا گیا۔ یہ اسکیمیں بغیر کسی قانونی شق کی حمایت کے بنائی گئیں اور نافذ کی جارہی ہیں۔ ان اسکیموں کو لاگو کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرنا غیر آئینی ہے۔
عرضی گزار کے مطابق، معاشرے کے کسی بھی طبقے کی ترقی کے لیے لیا گیا کوئی بھی فیصلہ قانون سازی کے دائرہ اختیار میں آنا چاہیے۔ یہ حکومتی احکامات صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ معلومات کے حق (آر ٹی آئی) ایکٹ کے ذریعے حاصل کردہ تفصیلات کے مطابق، 2014 سے اب تک ان اسکیموں پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں۔
ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ، "پچھلی سماعت کے دوران، ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے اور کہا کہ قانونی منظوریوں کے بارے میں جوابی حلف نامہ داخل کیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا ہے۔ مزید برآں، حکومتی وکیل دوبارہ مہلت مانگ رہے ہیں۔
اس کے بعد ہائی کورٹ نے حکومتی احکامات پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کردی۔
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