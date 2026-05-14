پوکسو کیس: مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ، تلنگانہ ہائی کورٹ میں سنسنی خیز سماعت
سماعت کے دوران اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب وکیل نے بھگیرتھ کو ’’مجرم‘‘ قرار دیا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے اعتراض کیا۔
Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ ہائی کورٹ نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بندی سائی بھگیرتھ کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بھگیرتھ پر پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ سیاسی اور قانونی حلقوں میں شدید توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالت نے دونوں فریقوں کے دلائل سنے اور عبوری راحت سے متعلق فیصلہ جمعہ تک محفوظ رکھنے کا اعلان کیا۔
اطلاعات کے مطابق پیشگی ضمانت کی درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت ہونے کا امکان ہے۔ بھگیرتھ کی جانب سے سینئر وکیل نرنجن ریڈی نے عدالت کے سامنے دلیل دی کہ متاثرہ لڑکی کی عمر کے حوالے سے مختلف سرکاری دستاویزات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق پولیس چارج شیٹ میں لڑکی کی عمر 15 سال درج ہے، جبکہ جی ایچ ایم سی کے برتھ سرٹیفکیٹ میں سالِ پیدائش 2008 اور پین کارڈ میں 2010 درج ہے۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ 2021 میں لڑکی کو بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر پکڑا گیا تھا، اس وقت بھی اس کی عمر 15 سال بتائی گئی تھی۔
ہائی کورٹ نے اس تضاد پر سوال اٹھاتے ہوئے پولیس کو ہدایت دی کہ تمام پیدائشی سرٹیفکیٹس کی تفصیل سے جانچ کی جائے۔ سماعت کے دوران اس وقت کشیدگی پیدا ہوگئی جب متاثرہ فریق کے وکیل نے بھگیرتھ کو ’’مجرم‘‘ قرار دیا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے سخت اعتراض کیا۔ جج نے دونوں فریقوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے کسی ملزم کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔
عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ بھگیرتھ کو دیگر مقدمات سے الگ انداز میں ضمانت کیوں دی جارہی ہے۔ اس پر ان کے وکیل نے جواب دیا کہ انہوں نے کسی خصوصی حیثیت کی بنیاد پر درخواست نہیں دی بلکہ عدالتی نظائر کے مطابق قانونی حق استعمال کیا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کی شکایت پر 8 مئی کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، جبکہ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اگلے دن متاثرہ کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد مقدمے میں مزید سنگین دفعات شامل کی گئیں۔
دوسری جانب بھگیرتھ کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ شکایت مبینہ واقعے کے ساڑھے چار ماہ بعد درج کرائی گئی، جس سے مقدمے کی نوعیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا تھاکہ ’’میں اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر اس نے واقعی کوئی غلط کام کیا ہوگا تو میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ قانون اپنا کام کرے گا اور انصاف سب کے لیے برابر ہے۔‘‘