تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسپیکر کا فیصلہ پلٹا، دانم ناگیندر کی اسمبلی رکنیت ختم
ناگیندر کی نااہلی کے لیے بی آر ایس رکن اسمبلی کوشک ریڈی اور بی جے پی رہنما مہیشور ریڈی نے درخواستیں دائر کی تھیں۔
Published : September 18, 2026 at 8:02 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ کی سیاست میں پارٹی انحراف کے معاملے پر ایک اہم عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے خیریت آباد کے رکن اسمبلی دَانم ناگیندر کو آئین کے انسدادِ انحراف قانون کے تحت نااہل قرار دیتے ہوئے اسمبلی کی رکنیت ختم کردی ہے۔ عدالت نے اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار کے سابقہ حکم کو بھی کالعدم قرار دیا، جس کے ذریعے دَانم ناگیندر کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستیں مسترد کردی گئی تھیں۔
چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین کی ڈویژن بنچ نے قرار دیا کہ ڈی ناگیندر 23 اپریل 2024 سے اسمبلی رکنیت کے لیے نااہل ہیں۔ عدالت کے مطابق اسی کے نتیجے میں خیریت آباد اسمبلی نشست خالی ہوگئی ہے۔ فیصلے کی اطلاع اسمبلی اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اس پورے تنازع کی بنیاد 2023 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے درمیان رونما ہونے والی سیاسی تبدیلی ہے۔
دَانم ناگیندر نے 2023 میں خیریت آباد اسمبلی حلقے سے بی آر ایس امیدوار کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کانگریس سے وابستہ ہوگئے اور 2024 میں کانگریس امیدوار کی حیثیت سے سکندرآباد لوک سبھا حلقہ سے انتخاب لڑا۔ وہ لوک سبھا انتخاب ہار گئے، لیکن اسمبلی رکنیت برقرار رہی۔ یہی صورتحال بعد میں انسدادِ انحراف قانون کے تحت ان کی اسمبلی رکنیت کے خلاف کارروائی کی بنیاد بنی۔
ڈی ناگیندر کی نااہلی کے لیے بی آر ایس رکن اسمبلی پادی کوشک ریڈی اور بی جے پی قانون ساز پارٹی کے رہنما الیٹی مہیشور ریڈی نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواست گزاروں کا بنیادی استدلال تھا کہ کسی شخص کا ایک پارٹی کے ٹکٹ پر اسمبلی کے لیے منتخب ہونا اور پھر اسی اسمبلی کی رکنیت برقرار رکھتے ہوئے دوسری پارٹی کے امیدوار کے طور پر لوک سبھا انتخابات لڑنا، پارٹی سے رضاکارانہ طور پر علیحدگی کے قانونی سوال کو جنم دیتا ہے۔ اس معاملے میں اسمبلی اسپیکر نے نااہلی کی درخواستیں مسترد کردیں۔ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دونوں ارکان نے ہائی کورٹ کا رخ کیا۔
ہائی کورٹ نے اب اسپیکر کے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت کے تازہ فیصلے کے بعد دَانم ناگیندر کی اسمبلی رکنیت کے ساتھ ساتھ خیریت آباد حلقے کی نمائندگی بھی ختم ہوگئی ہے۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ عدالت نے نااہلی کی تاریخ 23 اپریل 2024 مقرر کی ہے، یعنی وہ تاریخ جب دَانم ناگیندر نے کانگریس امیدوار کی حیثیت سے سکندرآباد لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا تھا۔
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ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد خیریت آباد اسمبلی نشست خالی قرار دی گئی ہے۔ اب اس نشست کے سلسلے میں آئینی اور انتخابی طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے کی نقل اسمبلی اسپیکر، اسمبلی سکریٹری اور الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کردی ہے۔ ناگیندر کے پاس اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنے کا قانونی راستہ موجود ہے، تاہم ہائی کورٹ نے فوری طور پر اپنے حکم کو مؤخر رکھنے کی درخواست قبول نہیں کی۔