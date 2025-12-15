تلنگانہ پنچایت انتخابات: امریکہ سے آکر ڈالا ووٹ، بہو ایک ووٹ سے کامیاب
تلنگانہ پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے میں متعدد امیدواروں نے محض ایک ووٹ کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔
Published : December 15, 2025 at 4:53 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں اتوار کو ہونے والے گرام پنچایتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں رائے دہندگان خاص طور پر پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا، جس میں 85 فیصد سے زیادہ ووٹنگ ہوئی، جو کہ پہلے مرحلے سے زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سیٹوں پر کئی امیدواروں نے صرف ایک ووٹ کے فرق سے کامیابی حاصل کی، جب کہ کچھ جگہوں پر جہاں نتیجہ برابر کا رہا، لکی ڈرا کے ذریعے سرپنچ کا انتخاب ہوا۔ اس طرح کے واقعات اس بات کی نشاہدہی کرتے ہیں کہ پنچایتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اپنے حامیوں کو دور دراز علاقوں سے لا کر ووٹ دلانے کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں۔
امریکہ سے آنے والے شخص کی بہو ایک ووٹ سے کامیاب
تلنگانہ کے نرمل ضلع کے لوکیشورم منڈل کی باگاپور پنچایت میں متھیالا سری ویدا سرپنچ (گاؤں پردھان) کے عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہی تھیں۔ ان کے سسر متھیالا اندراکرن ریڈی دو ماہ قبل امریکہ میں رہنے والی اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہو ٹکر کے مقابلے کے درمیان پنچایت کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو وہ ووٹنگ سے چار دن پہلے امریکہ سے واپس آ گئے۔
باگاپور پنچایت میں کل 426 ووٹوں میں سے 378 ووٹ ڈالے گئے۔ ان میں سے سری ویدا کو 189، جب کہ ان کے قریبی حریف ہرشا سواتی کو 188 ووٹ ملے اور ایک ووٹ کو بیکار قرار دے دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سری ویدا کو صرف ایک ووٹ کے فرق سے جیتنے والا امیدوار قرار دیا گیا۔ اندراکرن ریڈی اب اپنی بہو کی جیت کا جشن منا رہے ہیں، کیونکہ ان کی واپسی نے اس جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ریڈی سنہ 1972 میں اسی پنچایت کے سرپنچ منتخب ہوئے تھے، اور ان کی بھتیجی، متیالہ راجیتھا نے سنہ 2013 میں سرپنچ کا انتخاب جیتا تھا۔ اب، سری ویدا اس خاندان کی تیسری نسل ہیں جو سرپنچ منتخب ہوئی ہیں۔
متعدد امیدوار ایک ووٹ کے فرق سے کامیاب
اسی طرح نظام آباد ضلع کے سری کونڈہ گاؤں میں ایک اور امیدوار نے صرف ایک ووٹ کے فرق سے سرپنچ کا الیکشن جیتا۔ یہ مقابلہ بھارت راشٹرا سمیتی (BRS) کے حمایت یافتہ ملال سائی چرن اور کانگریس کے حمایت یافتہ چتیالا روی شنکر کے بیچ ہوا۔ سائی چرن کو 736 ووٹ ملے جب کہ روی شنکر کو 735 ووٹ ملے۔ سائی چرن کو صرف ایک ووٹ کے فرق سے فاتح قرار دیا گیا۔
وقارآباد ضلع کے مارپلی منڈل کے رام پور پنچایت میں بھی کانگریس کی حمایت یافتہ امیدوار گولو رامادیوی نے بھی بی آر ایس کی درگنولا مونیکا کو ایک ووٹ سے شکست دی، جنھیں 116 ووٹ ملے تھے۔
کریم نگر ضلع کے منکندور منڈل کے گاؤں منجن پلی میں کانگریس کی حمایت یافتہ امیدوار ننداگیری کنکالکشمی سرپنچ منتخب ہوئیں، انہوں نے بی آر ایس کے ییلوپوگونڈا کومورما کو ایک ووٹ کے فرق سے شکست دی۔ کل 1,838 ووٹوں میں سے کنکالکشمی کو 898 ووٹ ملے، جب کہ کومورما کو 897 ووٹ ملے۔
ورنگل ضلع کے سنگم منڈل کی اشلا پلی پنچایت میں سرپنچ کے عہدہ کے لیے کونگارا ملّمہ اور رائے پورم نوی شری نے مقابلہ کیا۔ کل 1,647 میں سے 1,451 ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس کی حمایت یافتہ ملّمہ کو 705 ووٹ ملے، جب کہ بی آر ایس کی نواسری کو 704 ووٹ ملے۔ ووٹوں کی دو بار گنتی کی گئی، لیکن ملّمہ کو بالآخر فاتح قرار دیا گیا، جنہوں نے اپنی قریبی حریف سے ایک ووٹ زیادہ حاصل کیا۔
رنگاریڈی ضلع کے چیویلا منڈل کے گنڈالا گاؤں میں 2,049 میں سے 1,834 ووٹ ڈالے گئے۔ نوٹا اور بیکار ووٹوں کو چھوڑ کر کانگریس کے حمایت یافتہ بوچیریڈی کو 909 ووٹ ملے، جبکہ بی آر ایس کے امیدوار کنتاریڈی کو 908 ووٹ ملے۔
کریم نگر ضلع کے منکونڈور منڈل کے پیڈوروپلی گاؤں میں میں 21 سالہ راماڈوگو ہریش (کانگریس کے حمایت یافتہ امیدوار) نے صرف ایک ووٹ سے سرپنچ کا انتخاب جیتا۔ گاؤں میں ڈالے گئے 256 ووٹوں میں سے تین کو بیکار قرار دیا گیا۔ بی آر ایس کے حمایت یافتہ امیدوار گنگینی ہریش کو 126 ووٹ ملے، جب کہ رامدوگو ہریش کو 127 ووٹ ملے۔
کریم نگر ضلع کے شنکر پٹنم منڈل کے امبالاپور گاؤں میں، کانگریس کے حمایت یافتہ امیدوار وڈالکنڈا وینکٹیش (عرف ونود) نے اپنے قریبی حریف ویگرلا الیا کو صرف ایک ووٹ سے شکست دی۔ وینکٹیش، الیا اور محمد معین الدین امیدوار تھے۔ پولنگ میں 1,033 ووٹ پڑے جن میں سے 10 بیکار یا نوٹا ووٹ تھے۔ وینکٹیش کو 449، الیا کو 448، اور معین الدین کو 126 ووٹ ملے۔ عہدیداروں نے چار بار ووٹوں کی گنتی کی۔ ابتدائی طور پر الیا کے پاس دو اور ووٹ تھے۔ تاہم معین الدین کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے وقت تین ووٹ وینکٹیش کے نکلے۔ اس کے نتیجے میں وینکٹیش نے الیا کو ایک ووٹ سے شکست دی۔
کاماریڈی ضلع کے گندھاری منڈل میں دو امیدواروں نے سرپنچ کا انتخاب صرف ایک ووٹ سے جیتا۔ پوتنگل کرد گرام پنچایت میں کانگریس کے حمایت یافتہ سنتوش کو 280 ووٹ ملے، جب کہ آزاد امیدوار سرینواس کو 279 ووٹ ملے۔ اس کے علاوہ کرکواڑی گرام پنچایت میں کانگریس کے حمایت یافتہ سدھاکر راؤ نے سابق سرپنچ چندر راؤ کو ایک ووٹ سے شکست دی دے۔ سدھاکر راؤ کو 114 ووٹ ملے، جبکہ بی آر ایس کے حمایت یافتہ چندر راؤ کو 113 ووٹ ملے۔
چننا چنتا کنٹا منڈل کے گڈور گاؤں میں کانگریس کے حمایت یافتہ شیکھر اور آزاد امیدوار بھیمنا گوڑ کے درمیان مقابلہ تھا۔ ووٹوں کی پہلی گنتی میں گوڈ کو دو ووٹوں سے فاتح قرار دیا گیا۔ اس کو چیلنج کرتے ہوئے شیکھر نے دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں تین بار مزید گنتی کے بعد بھی گوڑ ایک ووٹ سے فاتح رہے۔
