تلنگانہ حکومت 20 لاکھ خاندانوں کے لیے مفت سولر اسکیم تیار کر رہی ہے!
ریاستی حکومت نے پی ایم سولر پینل اسکیم کے تحت مرکزی حکومت سے 12,000 کروڑ روپے کی سبسڈی کی درخواست کی ہے۔
Published : March 5, 2026 at 2:34 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ حکومت تمام غریب گھرانوں کے لیے چھتوں پر شمسی توانائی نصب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں دسمبر کے آخر تک 24,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 20 لاکھ گھرانوں پر سولر پینل نصب کرنے کا ہدف ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس کوریج کو دو سال کے اندر تمام غریب گھرانوں تک بڑھایا جائے۔
کامیاب ہونے کی صورت میں یہ ملک میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی ریاستی حکومت پوری لاگت برداشت کرے گی اور غریبوں سے ایک پیسہ بھی وصول کیے بغیر چھت پر شمسی اسکیم نافذ کرے گی۔ دریں اثنا، ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے پی ایم سولر پینل اسکیم کے تحت کل 24,000 کروڑ روپے میں سے 12,000 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس نے اس حد تک تکنیکی مشکلات پر قابو پانے کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت (MNRE) نے حال ہی میں ان تجاویز کا مثبت جواب دیا ہے۔
پی ایم سولر پینل اسکیم کے تحت، ایم این آر ای ملک بھر میں 10 ملین گھروں پر سولر پینل لگانے کے لیے سبسڈی فراہم کر رہا ہے۔ اپنے گھروں میں سولر پاور لگانے والے افراد کے لیے، 1 کلو واٹ کے لیے ₹30,000، 2 کلو واٹ کے لیے ₹60,000، اور زیادہ سے زیادہ 3 کلو واٹ کے لیے ₹78,000 کی سبسڈی گھر کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔
ریاست کے محکمہ توانائی نے MNRE کو مطلع کیا ہے کہ یہ قاعدہ رکاوٹ بن گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ریاست میں غریبوں کے لیے 20 لاکھ گھروں پر نجی سولر کمپنیوں سے شمسی توانائی لگائے گی۔ ریاستی حکومت نے درخواست کی ہے کہ سبسڈی کمپنیوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے۔
کمپنیوں کے تعاون سے کچھ دیہاتوں میں ایک تجربے کے تحت پہلے ہی 40,000 گھر نصب کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس نے سبسڈی کو ان کمپنیوں کے کھاتوں میں منتقل کرنے پر اتفاق کیا ہے، اس لیے ریاست کے محکمہ توانائی نے حال ہی میں درخواست کی ہے کہ اسے 20 لاکھ گھرانوں میں تقسیم کیا جائے۔
اگر MNRE منظور کرتا ہے، تو 20 لاکھ گھرانوں پر 2 کلو واٹ کے سولر پینل لگانے پر اوسطاً 1.2 لاکھ روپے فی گھر لاگت آئے گی۔ اس میں سے ₹60,000 شمسی کمپنیوں کو سبسڈی کے طور پر فراہم کیے جائیں گے، جس کی رقم ₹12,000 کروڑ ہے۔
بقیہ 12,000 کروڑ روپے قرض کے طور پر جمع کرنے اور اس اسکیم پر خرچ کرنے کی تجویز ہے۔ ان 20 لاکھ گھرانوں سے کل 16 ملین یونٹ بجلی پیدا کی جائے گی، 8 یونٹ فی گھرانہ روزانہ کی شرح سے، اور بجلی گرڈ کو فراہم کی جائے گی۔
فی الحال، DISCOMs یہ بجلی اوسطاً ₹5 فی یونٹ کے حساب سے خرید رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر، ان گھرانوں سے ہر روز ₹8 کروڑ مالیت کی بجلی گرڈ کو مفت فراہم کی جائے گی، جس سے DISCOMs پر ماہانہ ₹240 کروڑ کی بجلی خریدنے کا بوجھ بچ جائے گا۔
فی الحال، حکومت گریہ جیوتی اسکیم کے تحت 20 لاکھ گھرانوں کو ماہانہ 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کر رہی ہے اور ان بلوں کے تحت ڈسکام کو ₹ 100 کروڑ ادا کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سولر پینل لگانے سے نہ صرف یہ 100 کروڑ روپے کا مالی بوجھ کم ہوگا بلکہ حکومت کو 140 کروڑ روپے کی اضافی بچت بھی ہوگی۔
پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم کے لیے درخواست کیسے دیں:
سب سے پہلے، سرکاری پورٹل - https://www.pmsuryaghar.in پر درخواست دیں۔
اپنا ای میل ایڈریس، بجلی کنکشن نمبر، اور سیل فون نمبر درج کرکے رجسٹر کریں۔ اپنے موبائل نمبر کے ساتھ لاگ ان کریں اور درخواست دیں۔ اپنی سابقہ بجلی کی کھپت سے متعلق تفصیلات درج کریں۔ ان تفصیلات کو داخل کرنے کے بعد ہی آپ کی درخواست رجسٹر کی جائے گی۔