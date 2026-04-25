تلنگانہ میں سیاسی تعطل ختم: اظہرالدین اور کودنڈارام کی ایم ایل سی نامزدگی منظور، حکومت کو راحت
پیشرفت محمد اظہرالدین کےلیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انہیں آئینی تقاضہ کے تحت اپریل کے اختتام تک کسی ایوان کا رکن بننا ضروری تھا۔
Published : April 25, 2026 at 4:56 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں گورنر شیو پرتاب شکلا نے طویل عرصہ سے زیر التوا دو اہم نامزدگیوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد سابق بھارتی کرکٹر اور ریاستی وزیر محمد اظہر الدین اور ممتاز دانشور ایم کودنڈا رام کی قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) میں شمولیت کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
حکام کے مطابق گورنر نے کابینہ کی سفارشات کو منظوری دے دی ہے اور جلد ہی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ یہ معاملہ کئی ماہ سے التوا کا شکار تھا، جس کے باعث سیاسی اور انتظامی سطح پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔
یہ پیشرفت خاص طور پر محمد اظہرالدین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انہیں آئینی تقاضہ کے تحت ماہ کے اختتام تک کسی ایوان کا رکن بننا ضروری تھا، بصورت دیگر ان کی وزارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ گورنر کی منظوری کے بعد اب یہ خدشات ختم ہو گئے ہیں اور ان کی کابینہ میں موجودگی برقرار رہے گی۔
واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حال ہی میں گورنر سے ملاقات کر کے اس معاملے کو جلد حل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے تاخیر کے انتظامی اور سیاسی اثرات پر بھی روشنی ڈالی، جس کے بعد اس عمل میں تیزی آئی۔
ایم کودنڈا رام کی کونسل میں شمولیت نہ صرف ایک تجربہ کار آواز کو ایوان میں سننے کا موقع ملے گا بلکہ تلنگانہ ریاستی تحریک سے جڑے جذبات کی بھی نمائندگی ہوگی۔ گورنر کی منظوری کے بعد طویل انتظار ختم ہو گیا ہے اور اب محمد اظہر الدین اور کودنڈا رام کی ایم ایل سی میں شمولیت یقینی ہے، جس سے تلنگانہ حکومت کو راحت ملی ہے۔