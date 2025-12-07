تلنگانہ حکومت کا فیصلہ: حیدرآباد کی سڑکوں کا نام صدر ٹرمپ اور رتن ٹاٹا کے نام پر رکھا جائے گا
تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کی سڑکوں کا نام مشہور شخصیات کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : December 7, 2025 at 10:52 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کی اہم سڑکوں کا نام معروف لوگوں اور تنظیموں کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس میں آؤٹر رنگ روڈ پر روی ریالا سے فیوچر سٹی تک 100 میٹر لمبی گرین فیلڈ ریڈیل روڈ کا نام رتن ٹاٹا کے نام پر رکھنا شامل ہے۔ روی ریالا انٹرچینج کا نام پہلے ہی ٹاٹا انٹرچینج رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ، تلنگانہ حکومت دنیا میں پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے نام پر ایک سڑک کا نام رکھنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں امریکی قونصلیٹ جنرل کے سامنے والی مرکزی سڑک کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دینے کی تجویز تیار کی ہے۔ تاہم، ریاستی حکومت حتمی فیصلے کے لیے وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کو خط لکھے گی۔
حیدرآباد کی بین الاقوامی پہچان کی وجہ:
حکومت آئی ٹی کوریڈور میں اہم سڑکوں کو مائیکروسافٹ روڈ، گوگل اسٹریٹ اور وپرو جنکشن کے نام سے منسوب کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خیال ہے کہ سڑکوں کا نام دنیا بھر کے بااثر لوگوں اور سرکردہ کمپنیوں کے نام پر رکھنے سے حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر پہچان اور عزت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو متاثر کرنے کے ارادے سے یہ تجویز پیش کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: