تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کی سڑکوں کا نام مشہور شخصیات کے نام پر رکھنے کا کیا فیصلہ
Published : December 8, 2025 at 8:24 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کی اہم سڑکوں کا نام معروف لوگوں اور تنظیموں کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں آؤٹر رنگ روڈ پر روی ریالا سے فیوچر سٹی تک 100 میٹر لمبی گرین فیلڈ ریڈیل روڈ کا نام رتن ٹاٹا کے نام پر رکھنا شامل ہے۔ روی ریالا انٹرچینج کا نام پہلے ہی ٹاٹا انٹرچینج رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت دنیا میں پہلی بار ایک سڑک کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے نام پر رکھنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں امریکی قونصلیٹ جنرل کے سامنے چلنے والی مرکزی سڑک کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دینے کی تجویز تیار کی ہے۔ تاہم، ریاستی حکومت حتمی فیصلے کے لیے وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کو خط لکھے گی۔
The Telangana government on Sunday said it has decided to name the upcoming greenfield radial road at the proposed RRR in honour of the late industrialist Ratan Tata.
تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے حیدرآباد کی ایک سڑک کا نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شہر کی اہم سڑکوں کو عالمی کمپنیوں کے نام پر رکھنے کی تجویز پیش کی تھی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر سڑک
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دارالحکومت حیدرآباد میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہر میں امریکی قونصل خانے کے قریب سے گزرنے والی سڑک کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سڑک کا نام آنجہانی بھارتی صنعت کار رتن ٹاٹا کے نام پر رکھا جائے گا۔ ریاستی حکومت کے مطابق اس فیصلے کا ابھی تک سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جلد ہی وزارت خارجہ اور امریکی سفارتخانے کو خط لکھا جائے گا۔
ایک بڑی سڑک کا نام گوگل اسٹریٹ
اس معاملے پر ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں کئی دیگر تبدیلیوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ گوگل اور گوگل میپس کے تعاون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حیدرآباد کے مالیاتی ضلع کی ایک بڑی سڑک کا نام گوگل اسٹریٹ رکھا جائے گا۔ یہ سڑک گوگل کے آنے والے کیمپس کے قریب واقع ہوگی، جو کہ امریکہ سے باہر کمپنی کا سب سے بڑا ہیڈکوارٹر ہوگا۔
مزید برآں، آئی ٹی سیکٹر کی بڑی کمپنیاں وپرو اور مائیکروسافٹ کو شہر کے جغرافیائی ترتیب میں تسلیم کیا جائے گا۔ ریلیز کے مطابق شہر میں وپرو جنکشن اور مائیکروسافٹ روڈ قائم کیے جائیں گے۔
عالمی کمپنیوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے انوکھا اقدام
غور طلب ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس سال کے شروع میں اس اقدام کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ دہلی میں یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے حیدرآباد کی بڑی سڑکوں کا نام عالمی کمپنیوں کے نام پر رکھنے کی تجویز پیش کی تھی۔ ریاستی حکومت کا یہ انوکھا اقدام عالمی کمپنیوں کی توجہ مبذول کر سکتا ہے۔
حیدرآباد کی بین الاقوامی پہچان کی وجہ
حکومت آئی ٹی کوریڈور میں اہم سڑکوں کو مائیکروسافٹ روڈ، گوگل اسٹریٹ اور وپرو جنکشن کے نام سے منسوب کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا خیال ہے کہ سڑکوں کا نام دنیا بھر کے بااثر لوگوں اور سرکردہ کمپنیوں کے نام پر رکھنے سے حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر پہچان اور عزت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ان سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو متاثر کرنے کے ارادے سے یہ تجویز پیش کی ہے۔