گانجہ اسمگلروں کے حملے میں زخمی ایکسائز کانسٹیبل گجولا سومیا جانبر نہ ہو سکیں

حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں گانجہ اسمگلروں کو پکڑنے کے دوران شدید زخمی ہونے والی ایکسائز کانسٹیبل گجولا سومیا (25) ہفتہ کی رات حیدرآباد کے ایک اسپتال میں چل بسیں۔ ان کی موت نے نہ صرف محکمہ ایکسائز بلکہ پورے ریاستی نظام کو غمزدہ کر دیا ہے۔
سومیا نے 23 جنوری کو نظام آباد میں گانجا اسمگلروں کے خلاف کارروائی کے دوران غیر معمولی جرأت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران اسمگلروں نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی ان پر چڑھا دی اور انہیں کچلتے ہوئے فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ انہیں فوری طور پر نظام آباد کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو ان کا ایک گردہ نکالنا پڑا۔
حالت نازک ہونے کے باعث 25 جنوری کو انہیں مزید علاج کے لیے حیدرآباد کے نظامز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (نمس) منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ریپائریٹری آئی سی یو میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا۔ مختلف شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹروں ایمرجنسی میڈیسن، نیفرولوجی، کارڈیالوجی، میڈیکل اور سرجیکل گیسٹرواینٹرولوجی نے مشترکہ طور پر ان کا علاج کیا، تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی حالت بگڑتی چلی گئی اور وہ ہفتہ کی رات انتقال کر گئیں۔
دامودر راج نرسِمہا اور جوپلی کرشنا راؤ سمیت کئی وزراء اور سینئر لیڈروں نے ان کی صحت پر مسلسل نظر رکھی اور اہلِ خانہ سے رابطے میں رہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سومیا کو متعدد اعضا کو نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی۔
گجولا سومیا 2024 بیچ کی کانسٹیبل تھیں اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والدین نظام آباد کے موسرا منڈل میں مصالحہ جات فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں اور بڑی محنت و مشقت سے بیٹی کو تعلیم دلوائی۔ ان کی اچانک موت نے خاندان کو غم کی گہری کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔
محکمہ ایکسائز کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ سومیا کی بہادری، فرض شناسی اور قربانی کو ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔